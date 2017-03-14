К большой воде – серьезная подготовка

АЛАТЫРЮ НУЖНА «КРЕПОСТЬ» ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОЛОВОДЬЯ

По данным республиканского ГКЧС, нынче Чувашия попадает в число 34 регионов страны с сильным паводком. В минувшую пятницу в Алатыре под председательством министра природных ресурсов и экологии республики Александра Коршунова состоялось выездное заседание рабочей группы межведомственной противопаводковой комиссии. Рассматривались вопросы подготовки муниципалитетов к пропуску весенних вод, обеспечения безопасности населения, порядок действий во время повышения уровня воды в реках Сура и Алатырь.

Большой сбор перед большой водой именно в Алатыре не случаен. В пойме Суры и реки Алатырь для жителей Подгорья и поселка Зеленый нередко по весне создается буквально экстремальная ситуация. Их приходится эвакуировать, в иные годы – вместе с домашней живностью, а домашний скарб нередко претерпевает порчу от подступившей воды. Вот и ждут люди каждого паводка в напряжении…

55 населенных пунктов республики могут оказаться в зоне затопления

В 1955 году уровень воды в Суре здесь поднимался на 8,5 метра – это был максимум. Хватили лиха алатырцы и в 2012 году, когда вода прибыла на 7,3 метра.

Как будет нынче – пока сказать трудно. Все зависит от того, насколько быстро будет таять снег, отмечали и глава ГКЧС Вениамин Петров, и начальник Главного управления МЧС России по Чувашии Станислав Антонов, и первый заместитель главы администрации города Алатыря Татьяна Ежова.

Перед заседанием члены комиссии побывали в Подгорье и Зеленом. Реки ведут себя пока спокойно, но это ненадолго. Как потом доложил начальник Чувашского ЦГМС – филиала ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Сергей Максимов, активное таяние снега уже началось – температура сейчас выше средних многолетних значений. По прогнозам Гидрометцентра России, в марте она будет на один градус выше, не исключаются и обильные осадки. Вода в Суре прибывает, образуются первые «закраины».

Вскрытие реки у Алатыря и ниже ожидается в первых числах апреля. А посему, сказал Сергей Максимов, «стремительное ускорение весенних процессов возможно, а значит, и подтопление не исключается».

Службы по чрезвычайным ситуациям готовы к самому худшему варианту развития обстановки, заверил Станислав Антонов. В распоряжении управления МЧС имеется достаточно плавательных и других средств спасения. О подготовке к половодью рассказали также руководители районных противопаводковых комиссий.

Можно ли раз и навсегда избавить Алатырь от ежегодной весенней тревоги перед паводком?

Можно. Для этого надо возвести в районе подтопления защитную дамбу, как в пойме реки Цивиль в Цивильске. И там в обильное половодье затопляло значительную часть города, местный монастырь и прибрежную деревню Три-Избы. С возведением дамбы люди стали спать спокойно.

Такой вопрос давно назрел в Алатыре. Кто-то пошутил, мол, город много веков назад появился как крепость для защиты от недругов, а сейчас настала пора воздвигнуть на его окраине еще одну «крепость» – уже от воды. По словам Татьяны Ежовой, администрация проводила опрос населения на этот счет. Не все, однако, за возведение сооружения – многие опасаются его возможного прорыва, что может обернуться бедой большей, чем обычный паводок. Но, как говорят специалисты, в таких сооружениях, конечно, предусматриваются системы регулирования воды, исключающие ЧП.

Как сообщил Александр Коршунов, правительство республики обратилось к Правительству России с просьбой включить в целевую федеральную программу строительство защитной дамбы в пойме Суры. Есть надежда, что проект будет одобрен. В настоящее время проектно-сметная документация проходит экспертизу. При благоприятном решении строительство дамбы может начаться в 2018 году. Что касается позиции населения, тут, подчеркнул министр, надо постоянно с ним работать, встречаться с людьми. Особенно это актуально в периоды возможных чрезвычайных ситуаций, отметил министр.

Тема половодья поднималась также в минувшую субботу на видеосовещании с главами муниципалитетов и получила свое продолжение на вчерашней правительственной планерке. Как доложил глава республиканского ГКЧС Вениамин Петров, в Чувашии может быть подтоплено 55 населенных пунктов, 885 частных жилых домов с населением около 2200 человек. Наиболее опасная ситуация прогнозируется в Алатырском, Порецком и Цивильском районах. В зоне затопления могут оказаться также Батыревский, Вурнарский, Канашский, Козловский, Комсомольский – всего 16 муниципалитетов.

За прошлую неделю уровень воды в Суре и Цивиле вырос на 15–25 см и продолжает прибывать. Председатель ГКЧС доложил также о мерах по обеспечению безопасности водных объектов и гидротехнических сооружений. Михаил Игнатьев поручил следить за ситуацией в круглосуточном режиме.