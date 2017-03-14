Как на комсомольских стройках

Глава Чувашии, член Государственного совета РФ Михаил Игнатьев в качестве руководителя провел первое заседание рабочей подгруппы, посвященное подготовке к совместному заседанию Государственного совета РФ и Комиссии при Президенте РФ по вопросу «О ликвидации аварийного жилищного фонда», сообщает пресс-служба Администрации Главы республики. В заседании участвовали помощник Президента России, секретарь Государственного совета РФ Игорь Левитин, заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис и другие официальные лица.

Игорь Левитин сообщил, что в России расселено более 71 проц. от запланированного на 2014–2017 годы объема аварийного жилья – 7,96 млн. кв. метров. На этих аварийных «квадратах» проживало более 508 тысяч человек. «По итогам прошлого года были сохранены высокие темпы переселения. Большинство регионов в целом справятся с задачей, которая была поставлена в майских указах», – отметил он.

Михаил Игнатьев выразил слова благодарности Президенту России Владимиру Путину за постоянное внимание к вопросам повышения качества жизни, улучшения жилищных условий.

«Мы с вами не просто свидетели, а непосредственные участники беспрецедентного проекта, сравниться с которым по масштабу вполне могут комсомольские стройки советского периода», – подчеркнул Глава Чувашии.

Реализация программы, по мнению Михаила Игнатьева, простимулировала строительство жилья, способствовала созданию новых рабочих мест, позволила разработать и внедрить новые практики в сфере жилищного строительства. Она также выявила проблемы, решение которых потребуется для дальнейшей ликвидации аварийного фонда. Среди них – нарушение сроков ввода многоквартирных домов и передачи квартир гражданам, предоставление некачественных жилых помещений по отдельным территориям, условия выкупа аварийного жилья.

«С одной стороны, механизм призван упростить и ускорить процесс ликвидации аварийного жилья. Выплатить компенсацию проще и быстрее, чем построить новое жилье, – подчеркнул Михаил Игнатьев. – Однако низкая оценочная стоимость аварийного жилья не позволяет собственнику рассчитывать на то, что он на компенсацию сможет купить себе другое жилье».

Глава республики констатировал, что сегодня проблема аварийного жилья требует новых решений.

«Мы все понимаем, что в дальнейшей перспективе полностью на безвозмездной основе программа реализовываться не будет и здесь нужно использовать другие инструменты», – сказал он. Михаил Игнатьев, в частности, предложил обсудить и выработать новый единый механизм переселения граждан из аварийного жилищного фонда на возмездной основе. Он отметил, что реализация права переселяемых граждан на жилое помещение может быть решена путем предоставления сертификатов в порядке возмещения изымаемых у них жилых помещений или строительства муниципального жилья, предоставляемого гражданам по коммерческому найму.

Глава Чувашии также предложил рассмотреть возможность продления на один год – до 1 января 2019 года – срока реализации Федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в части оказания финансовой поддержки регионам страны на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года.

МЕЖДУ ТЕМ

«Персональная ответственность – на главах администраций»

Тема аварийного жилья была поднята и на состоявшемся в минувшую субботу совещании Главы республики с главами администраций муниципальных районов и городских округов. По информации Минстроя Чувашии, в рамках реализации III этапа программы по переселению из аварийного жилья администрациями муниципальных образований республики представлены и заключены договоры социального найма и мены на 471 жилое помещение, необходимо заключить еще 552 договора социального найма и мены. По состоянию на текущую дату в администрации города Алатыря отсутствуют средства на проведение рыночной оценки изымаемого и предоставляемого жилого помещения, затянуты процедуры оценки в Вурнарском, Канашском, Козловском, Урмарском районах, а также в Канаше, Шумерле и Чебоксарах. Администрации города Алатыря необходимо предусмотреть средства в местном бюджете на покупку двух квартир.

Выслушав объяснения главы администрации Алатыря Александра Герасимова о причинах невыполнения III этапа программы переселения граждан из аварийного жилфонда, Глава Чувашии Михаил Игнатьев высказал ряд критических замечаний. Было отмечено, что сегодня такие команды, как администрация Алатыря, подводят всю республику. «Надо действовать и добиваться результатов! Персональная ответственность за своевременное завершение программы ложится на глав администраций. Срывов быть не должно. Если не способны справиться с поставленными задачами, нужно расписаться в собственном бессилии и уходить», – обратился Михаил Игнатьев к руководителям муниципалитетов, в которых допущены нарушения сроков реализации программы переселения граждан из аварийного жилфонда.