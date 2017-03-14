Главное Весеннее самочувствие дорог НАКАЗАНИЕ ЗА ПЛОХОЕ СОДЕРЖАНИЕ АВТОТРАСС УЖЕСТОЧАЕТСЯ С 18 марта существенно возрастает административная ответственность за ненадлежащее содержание автомобильных дорог. Об этом сообщил на вчерашнем еженедельном правительственном совещании начальник УГИБДД МВД России по Чувашии Владимир Романов.

По весне дороги становятся наиболее чувствительными к нагрузкам, напомнил министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Иванов. В минувшие выходные он самолично проверил их состояние с выездом на трассы всех значений, включая местные. В разгаре ямочный ремонт с применением «холодного» и литого асфальтобетона. На федеральных магистралях основные подряды у известной организации «Воддорстрой», здесь работают 7 бригад и более двух десятков единиц техники. Министр констатировал, что эти дороги «на предмет «ямочности» находятся в нормативном состоянии». А вот дорожная разметка кое-где отсутствует.

Содержание региональных и межмуниципальных дорог выполняется пятью организациями. Здесь также устраняется «ямочность» на площади более 1200 квадратных метров. Техники также хватает, зато с качеством не везде хорошо – отмечались различные нарушения технологии. Для приведения ямы в пригодный для ремонта вид дорожники использовали преимущественно лом, ямы полностью не обрабатывались. Стоит ли после этого удивляться, что они быстро снова проваливаются… А ведь можно делать эту работу качественно. Министр назвал один участок дороги «Аниш», который после ремонта вот уже 13 лет соответствует нормативам.

На вопрос Главы республики Михаила Игнатьева, как министр комплексно оценивает работу подрядчиков, тот ответил, что на республиканских и местных дорогах они «работают пока недостаточно». На планерке присутствовали представители ряда организаций, которым были высказаны конкретные претензии. Михаил Васильевич напомнил, что денег на строительство и ремонт дорог в Чувашии выделяется как никогда много. В отличие от других регионов средства Дорожного фонда используются строго по назначению. И при этом просто расточительно плохо содержать дорожную сеть.

Тут начальник УГИБДД и сообщил об изменениях в Кодексе РФ об административных правонарушениях, вступающих в силу с 18 марта этого года. Согласно им вводится ответственность за несоблюдение требований обеспечения безопасности дорожного движения при строительстве и реконструкции дорог. При этом штраф на должностное лицо за нарушение здесь увеличивается в десять раз – до 30 тыс. рублей, на юридическое – с 30 до 300 тыс. рублей. А в случае, когда в результате ДТП из-за плохой дороги получены травмы, должностное лицо может быть оштрафовано на сумму до 100 тыс. рублей. Предусмотрены и другие более строгие санкции.

В прошлом году к административной ответственности за невыполнение предписаний не раз привлекались ряд дорожных организаций и администрации шести муниципалитетов. Глава республики обратил внимание на эффективность такой меры, призвав контролировать ситуацию.

Глава республики еще раз заострил внимание на стихийных свалках вдоль дорог, потребовав от дорожников вычислять нарушителей и привлекать к ответственности.

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