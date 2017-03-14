Чувашский костюм на парижской выставке

Традиционные костюмы, головные уборы, национальные музыкальные инструменты, игрушки и предметы быта, демонстрирующие неповторимый российский колорит, представлены сейчас в самом центре Парижа, в Российском духовно-культурном православном центре.

Вчера здесь открылась выставка народных художественных промыслов «Российский сувенир». От Чувашии – уникальные национальные костюмы и дополняющие их детали и украшения.

Женские платья, мужские обрядовые халаты, головные уборы, жениховые платки, настольники, скатерти, полотенца выполнены чувашскими мастерицами Татьяной Петровой, Зинаидой Вороновой, Людмилой Балтаевой. Вчера их увидели первые посетители выставки.

Ожидается, что «Российский сувенир» станет одним из важнейших мероприятий «перекрестного» Года культурного туризма Россия – Франция 2016–2017. К тому же открытие состоялось накануне XXII заседания Российско-Французского совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам (СЕФИК).

Организатором выставки выступило Министерство культуры России, а российскую делегацию возглавила директор Департамента туризма и региональной политики Минкультуры России Ольга Ярилова. Это первая выставка, которую федеральное ведомство проводит в Центре на набережной Бранли. Среди регионов-участников Башкортостан, Дагестан, Карелия, Хакасия, Республика Коми, Астраханская, Липецкая и Тульская области. Чувашские экспонаты этой красивой экспозиции представили директор Чувашского национального музея Ирина Меньшикова и одна из авторов представленных образцов Татьяна Петрова.