Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Владимир Михайлов: о ситуации в строительной отрасли

В январе – феврале 2017 года темпы жилищного строительства продолжили снижаться. Нынешний спад во многом является следствием кризиса 2014-2015 годов.

Комментируя ситуацию в сфере жилищного строительства, министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Владимир Михайлов сообщил:

«В Чувашской Республике в 2016 году за счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию 629,8 тыс. кв. м общей площади жилья, что составило 75,6% к уровню 2015 года.

В январе – феврале 2017 года темпы жилищного строительства продолжили снижаться. За этот период в республике введено чуть более 20 тысяч квадратных метров, что составило 52,1% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Такая тенденция характерна не только для Чувашской Республики, но и для многих субъектов Российской Федерации. Нынешний спад во многом является следствием кризиса 2014-2015 годов. Строительная отрасль инертна и вследствие этого наиболее уязвима, ей необходимо больше времени для восстановления темпов, утраченных в результате экономического кризиса. В 2016 году застройщики достроили начатые проекты, а для начала новых проектов необходимо время, поскольку отрасль жилищного строительства характеризуется долгим трудоемким подготовительным процессом: подготовка земельного участка, разработка проектно-сметной документации. Ужесточение законодательства в сфере долевого строительства также повлияло на динамику отрасли.

На сегодняшний день у республики есть все предпосылки для восстановления активных темпов жилищного строительства. Процентные ставки по ипотечным кредитам в банках сегодня как никогда являются наиболее выгодными. Банки внедряют новые готовые продукты, которые значительно повышают доступность кредитов. Для граждан, желающих улучшить свои жилищные условия, сформировались достаточно благоприятные условия. А цены на жилье в республике сложились одни из самых низких в Приволжском федеральном округе.

Следует отметить, что сегодня в республике жилищное строительство находится в активной фазе – строится 143 многоквартирных жилых дома общей площадью 1,1 млн кв. м. Привлечены средства участников долевого строительства на 114 жилых объекта силами 76 организаций-застройщиков, заключено около 9,5 тысячи договоров участия.

В рамках создания благоприятных условий для ведения жилищного строительства в республике сформировано более 2 тысяч гектаров земельных участков для возведения около 7 млн кв. метров жилья. Ведётся работа по сокращению административных процедур в сфере строительства и оформления документации по подключениям к газу, электросетям, теплоснабжению.

На ближайшую перспективу основными направлениями для дальнейшего развития жилищного строительства станут такие меры, как сохранение всех форм государственной поддержки жилищного строительства, в том числе с привлечением средств федерального бюджета, развитие строительства многоквартирного жилья, в том числе стандартного класса. К 2018 году объём ввода жилья стандартного класса планируется довести до 45% от общего объёма ввода жилья.

Республика продолжает вести работу по оказанию государственной поддержки в улучшении жилищных условий различным социальным категориям. Так, в 2016 году жилищные условия улучшили более 5,6 тыс. семей, на что направлено почти 3,2 млрд рублей бюджетных средств.

Участие Чувашской Республики в реализации приоритетного проекта стратегического развития «Формирование комфортной городской среды» позволило привлечь дополнительные инвестиции из федерального бюджета в размере 265 миллионов рублей. Этот проект позволит планомерно создавать новое качество жизни городской среды в республике».

Источник: Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики