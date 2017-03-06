С наградой!

Указом Главы Чувашии от 4 марта 2017 года Почетной грамотой Чувашской Республики награждена Сергеева Галина Витальевна – бухгалтер ОАО Чебоксарской ватной фабрики, Чебоксарский район.
Присвоены почетные звания:
«Заслуженный артист Чувашской Республики» Степановой Ольге Геннадьевне – артистке Чувашского государственного экспериментального театра драмы;
«Заслуженный врач Чувашской Республики» Мосоловой Оксане Михайловне – заведующей кардиологическим отделением – врачу-кардиологу Новочебоксарской городской больницы;
«Заслуженный работник здравоохранения Чувашской Республики» Люминарской Елене Михайловне – старшей медицинской сестре отделения организации медпомощи детям в образовательных учреждениях Новочебоксарского медицинского центра;
«Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» Алексеевой Валентине Владимировне – заместителю директора по учебной работе Чувашского республиканского училища культуры (техникума), Ивановой Галине Васильевне – режиссеру народного театра централизованной клубной системы Вурнарского района, Михайловой Валентине Васильевне – преподавателю музыкального отделения Шихазанской детской школы искусств Канашского района, Романовой Светлане Владимировне – заведующей отделом национальных культур народов Чувашии республиканского центра народного творчества «Дворец культуры тракторостроителей», Федоровой Татьяне Николаевне – заведующей художественно-постановочной частью Чувашского государственного театра оперы и балета;
«Заслуженный работник сферы обслуживания населения Чувашской Республики» Висковой Ольге Владимировне – заместителю директора ООО «Квартет», г. Чебоксары, Георгиевой Елене Юрьевне – начальнику отдела кадров АО «Дорэкс», г. Чебоксары, Сумкиной Надежде Павловне и Тимофеевой Вере Васильевне – аппаратчикам очистки сточных вод Биологических очистных сооружений, г. Новочебоксарск;
«Заслуженный экономист Чувашской Республики» Николаевой Маргарите Петровне – заместителю главного бухгалтера ОАО «Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения с опытным производством», г. Чебоксары.
На прошлой неделе у ребенка в школе проходило важное мероприятие – смотр строя и песни. Семиклассники, одетые в военную форму, маршировали, пели и отдавали рапорт «товарищу командующему смотром». Дети, родители и руководство школы находились по этому поводу в хлопотном возбуждении. А Варя страшно волновалась, потому что была командиром. (далее…)
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