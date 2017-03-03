За первый день работы выставки «Картофель — 2017» реализовано 40 тонн семенного картофеля

В выставочном комплексе «Контур» в рамках IX Межрегиональной выставки «Картофель – 2017» осуществляется торговля семенным картофелем. Продают семенной картофель сельхозтоваропроизводители Вурнарского, Комсомольского, Красноармейского, Моргаушского, Цивильского и Ядринского районов.

У всех продавцов имеются документы, подтверждающие наличие сортовых посевов. Также для покупателей на стендах выставлена информация о реализуемых сортах картофеля.

Для удобства в транспортировке картофель реализуется в разной фасовке. Администрацией г. Чебоксары организована доставка приобретенного картофеля льготной категории граждан. Всего задействовано 7 автомобилей, привлечены волонтеры — студенты Чувашской государственной сельскохозяйственной академии.

В нынешнем году для реализации завезено 30 сортов семенного картофеля. Из них 10 сортов российской селекции. В течение первого дня горожанам и жителям республики было реализовано более 40 тонн семенного картофеля.

Источник: Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики