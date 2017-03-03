В Чебоксарах изменяется расписание движения троллейбусов после 22 часов

С понедельника, 6 марта, МУП «Чебоксарское троллейбусное управление» сокращает количество троллейбусов, выходящих в рейс в ночное время.

По результатам обследования пассажиропотока в целях оптимизации деятельности предприятия после 22 часов будет отменено 37 рейсов троллейбусов в будние дни и 40 рейсов в выходные дни после 22 часов. Предпринимаемые меры позволят МУП «ЧТУ» сэкономить около 14 млн рублей в год.

Так, в будние дни с 22:00 до 23:00 количество троллейбусов на линии будет сокращено на 8 единиц (было 69 троллейбусов, останется 61 троллейбус), после 23:00 – на 29 единиц (было 49 троллейбусов, останется 20 троллейбусов).

В выходные дни с 22:00 до 23:00 количество троллейбусов на линии будет сокращено на 6 единиц (было 66 троллейбусов, останется 60 троллейбусов), после 23:00 – на 43 единицы (было 46 троллейбусов, останется 3 троллейбуса).

1 марта новое расписание движения троллейбусов было согласовано с представителями градообразующих предприятий города (ОАО «Промтрактор», ООО «Промтрактор-Промлит», ОАО «Чебоксарский агрегатный завод», АО «ЧПО имени В.И. Чапаева»). На всех этих предприятиях работники 2-3-х смен в ближайшее время будут ознакомлены со скорректированным расписанием движения троллейбусов после 22 часов.

Узнать о местонахождении троллейбусов в онлайн-режиме в Чебоксарах по-прежнему можно через мобильное приложение «Умный транспорт», в сети Интернет и на информационных электронных табло на остановках общественного транспорта.

Источник: Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации г. Чебоксары