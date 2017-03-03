В добром городе – добрые люди

Подведены итоги всероссийского «Марафона добрых дел», организатором которого выступила Общественная палата страны. Победили те города, жители которых активно выступили как волонтеры в экологических акциях. Среди них и Чебоксары, занявшие шестую строчку рейтинга.
А среди лидеров – Якутск, Москва и Санкт-Петербург. Как рассказали организаторы, акция длилась три недели, и за это время в ней приняли участие 7 тысяч человек из 230 городов страны.
«Борьба за попадание в рейтинг была накалена до предела, а результаты оставались неясными вплоть до последнего дня. Но в конечном итоге благодаря жителям с активной гражданской позицией определились города, которые по праву могут считаться самыми добрыми», – сообщила член Совета Общественной палаты России Елена Сутормина.
Среди других отличившихся в первой десятке – Волгоград, Омск, Вологда, Новочеркасск, Ульяновск и Екатеринбург.
Как один из городов-победителей Чебоксары удостоились того, чтобы на сайте «Культура.РФ» была создана специальная виртуальная экскурсия как по городу, так и по всей республике. Любой желающий может увидеть культурные достопримечательности, которыми славится Чувашия.
«В Чебоксарах есть своя Красная площадь, на которой расположились несколько музеев, памятники поэту Константину Иванову и историку Василию Николаеву, драматический театр и аллея чемпионов с именами выдающихся спортсменов Чувашии», – так рассказывается о столице республики на сайте.
На прошлой неделе у ребенка в школе проходило важное мероприятие – смотр строя и песни. Семиклассники, одетые в военную форму, маршировали, пели и отдавали рапорт «товарищу командующему смотром». Дети, родители и руководство школы находились по этому поводу в хлопотном возбуждении. А Варя страшно волновалась, потому что была командиром. (далее…)
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