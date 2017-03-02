Жители Комсомольского и Цивильского районов похвастались бабушкиными нарядами

СОКРОВИЩА СТАРИННЫХ СУНДУКОВ

В преддверии Международного дня родного языка в Комсомольском и Цивильском районах прошел районный этап межрегионального конкурса «Чаваш туме – халах пуянлахе» («Советская Чувашия» от 9 февраля 2017 года). Наряды из бабушкиных сундуков, по словам активистов Чувашского национального конгресса, потрясли воображение.

В обоих районах это был красивый праздник чувашской культуры. При этом у каждого была своя изюминка. В Комсомольском конкурс-выставку «Чувашский национальный костюм – культурное наследие народа», развернутую в фойе районного Дома культуры, гармонично дополняли выступления фольклорных ансамблей со сцены. И все вместе, костюмы, песни и танцы тех мест, полно и ярко представили обычаи и традиции низовых чувашей. Хотя в сундуках жителей района старинных нарядов оказалось меньше, чем ожидалось (в основном были представлены современные), на второй этап конкурса отобраны уникальные женские и мужские костюмы, характерные для этой этнической группы.

Необычайно богат на эксклюзивные наряды средненизовых чувашей оказался «сундук» цивилян. Сурпан, суха, тевет, яркач, ама, май сыххи, хушпу, тухъя, платья и рубахи из домо-тканого полотна, вышивка… По признанию зрителей, они не знали, на чем остановить взгляд. Ведь на празднике, в фойе районного Дома культуры, свои «сундуки» раскрыли почти все 17 поселений района. И в экспозиции чуть ли не каждого нашлась старинная, любовно сохраняемая вещь, которую можно будет посмотреть на финальном этапе конкурса.

К примеру, старинное хушпу из серебряных монет жительницы Михайловского сельского поселения. Несомненно, восхищение вызовет и целая коллекция женских платьев, украшенных характерной для средненизовых чувашей вышивкой. Ее Римме Михайловой из деревни Табанары передала в наследство свекровь. Не оставит равнодушным ценителя чувашского костюма и коллекция одежды, изготовленная воспитанницами Первостепановской школы. В учебном заведении, где собраны ткацкие станки бабушек и прабабушек, девочки и полотно сами ткут, и шьют, и вышивают. Работу по сохранению и изучению народного костюма ведет там учитель чувашского языка и литературы Ираида Филимонова.

Но больше всего экспертов Чувашского национального конгресса потрясла праздничная обувь средненизовых прабабушек. Выделялись среди них женские хромовые полусапожки и галоши к ним. По рассказам, они были оставлены одинокой престарелой владелицей в дар Чурачикскому клубу еще лет 30-40 назад. Не уступали полусапожкам по старине и кожаные сапоги, выставленные жительницей деревни Хорнзор Богатыревского сельского поселения Ниной Семеновой, в которых выходила замуж ее свекровь. «А говорили, что чуваши в старину другой обуви, кроме лаптей, не знали…» – удивлялись и зрители фестиваля-выставки.