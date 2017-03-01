В Чебоксарах бывший преподаватель одного из местных вузов осужден за получение взятки при посредничестве своего младшего брата

БРАЛИ ПО-БРАТСКИ

По материалам уголовного дела, летом прошлого года младший брат 29-летнего преподавателя получил 43,5 тыс. рублей от 85 студентов для передачи старшему – за зачеты, которые студенты фактически не сдавали. Но этого молодому преподавателю показалось мало. Опять же через брата он потребовал от студентов дополнительную сумму. После получения еще 25,5 тыс. рублей действия злоумышленников были пресечены сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по городу Чебоксары и следователями СУ СКР по Чувашии.

Суд приговорил преподавателя-мздоимца к штрафу в 2,7 млн. рублей. Его брат-пособник должен выплатить в доход государства 1,7 млн. рублей. Кроме того, сотрудник вуза на два года лишен права заниматься преподавательской деятельностью. Приговор суда пока не вступил в силу.