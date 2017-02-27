ГЛАВНАЯ
КОНТАКТЫ
О ГАЗЕТЕ
ПОДПИСКА
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
РЕКЛАМА
ЗАКУПКИ
КИОСКИ
ЭСТАФЕТА "СЧ"
СЧ лента
12:26 27.02.2017
Глава Чувашии Михаил Игнатьев в первой группе рейтинга глав субъектов Российской Федерации
22:26 27.02.2017
Римский телематический университет им. Никколо Кузано создаст в Чувашии тепличный комплекс
22:24 27.02.2017
«БТК групп» рассчитывает реализовать в Чувашии ряд проектов в сфере легкой промышленности
20:26 27.02.2017
Минсельхоз России поддержит создание в Чувашии селекционно-семеноводческого центра
20:24 27.02.2017
Глава Чувашии: ВЭБ может предоставить предприятиям КТЗ около 2 млрд рублей
20:22 27.02.2017
Вторая очередь индустриального парка в Чебоксарах позволит создать 1,5 тыс. новых вакансий
17:42 27.02.2017
Дмитрий Медведев: в России нет бесперспективных регионов
17:41 27.02.2017
Михаил Игнатьев дал интервью информагентству ТАСС
17:39 27.02.2017
Михаил Игнатьев: финансирование бюджетных обязательств должно быть четко регламентировано
16:32 27.02.2017
 1
Чебоксарская ГЭС готовится к половодью
14:34 27.02.2017
Правительство Чувашии подвело итоги социально-экономического развития за январь 2017 года
Праздники сегодня
Валюта
Комментарии
Главное, Лента новостей
Римский телематический университет им. Никколо Кузано создаст в Чувашии тепличный комплекс

Глава Чувашии Михаил Игнатьев сегодня в ходе Российского инвестиционного форума Сочи-2017 подписал соглашение о сотрудничестве между Кабинетом Министров республики и римским телематическим университетом имени Никколо Кузано в создании тепличного комплекса в Мариинско-Посадском районе республики. Инвестпроект предусматривает круглогодичное выращивание экологически чистой продукции.

«Исследовательский проект, предусматривающий организацию цикла круглогодичного выращивания экологически чистой овощной продукции защищенного грунта, станет еще одной инновационной площадкой, столь необходимой для успешного развития сельского хозяйства», — сказал Глава Чувашии.

Стороны  также провели очередные переговоры о возможности открытия в республике селекционно-семеноводческого центра для выращивания сортов сельскохозяйственных растений. При телематическом университете имени Никколо Кузано имеется банк 200 типов различных семян.

Первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов отметил, что проект очень перспективный. «Мы будем его поддерживать, определим дорожную карту, проведем следующую встречу в Министерстве сельского хозяйства с расширенным составом участников из Россорткомиссии, департамента растениеводства Минсельхоза России. К сортоиспытаниям нужно приступать уже в этом году», — подчеркнул он.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 27-28 февраля. Его программа сконцентрирована на трех тематических блоках: «Новая региональная политика. Возможности для развития», «Повышая эффективность бизнеса. Возможности для роста» и «Реализуя проекты для жизни». ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики

Опубликовать в своем блоге livejournal.com

Метки: Главное, Лента новостей, .

27.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

Оставить комментарий

Ваше имя:

Скажите, что думаете

Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения материалов и соблюдения законодательства РФ. Не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, оскорбления, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, оскорбляющие честь и достоинство любых людей, а также информация, содержащая рекламу коммерческих организаций, в том числе СМИ. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по соответствующему запросу в правоохранительные органы.

Колумнисты
Акция без последствий?

Вячеслав ИВАНОВ, журналист

Накопившиеся проблемы у нас часто пытаются решить «с наскока», путем одноразовых громких акций. В лучшем случае – каких-нибудь декад, месячников. Но получается далеко не всегда. (далее…)
Рубрики
Архив
Февраль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
  • 2016 2015 2014 2013 2012
  • 2011 2010 2009 2008
    • Статистика

    Яндекс.Метрика
  • Войти
    		•
    При частичном или полном использовании материалов сайта СоветскаяЧувашия.рф (sovch.chuvashia.com) в печатных изданиях, а также радио- и телепередачах ссылка на издание обязательна. При использовании в интернет-изданиях активная индексируемая гиперссылка на ресурс обязательна.
    В противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.


    Copyright © Советская Чувашия | Учредитель: АО "Газета "Советская Чувашия"
    Адрес редакции: 428019, г.Чебоксары, пр. И.Яковлева 13 | Телефон для справок: (8352)56-05-66 | E-mail: sch@chuvashia.ru | 75 queries in 0,676 seconds.
    Генеральный директор - главный редактор: Владимир Васильев