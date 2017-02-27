Глава Чувашии Михаил Игнатьев сегодня в ходе Российского инвестиционного форума Сочи-2017 подписал соглашение о сотрудничестве между Кабинетом Министров республики и римским телематическим университетом имени Никколо Кузано в создании тепличного комплекса в Мариинско-Посадском районе республики. Инвестпроект предусматривает круглогодичное выращивание экологически чистой продукции.

«Исследовательский проект, предусматривающий организацию цикла круглогодичного выращивания экологически чистой овощной продукции защищенного грунта, станет еще одной инновационной площадкой, столь необходимой для успешного развития сельского хозяйства», — сказал Глава Чувашии.

Стороны также провели очередные переговоры о возможности открытия в республике селекционно-семеноводческого центра для выращивания сортов сельскохозяйственных растений. При телематическом университете имени Никколо Кузано имеется банк 200 типов различных семян.

Первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов отметил, что проект очень перспективный. «Мы будем его поддерживать, определим дорожную карту, проведем следующую встречу в Министерстве сельского хозяйства с расширенным составом участников из Россорткомиссии, департамента растениеводства Минсельхоза России. К сортоиспытаниям нужно приступать уже в этом году», — подчеркнул он.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 27-28 февраля. Его программа сконцентрирована на трех тематических блоках: «Новая региональная политика. Возможности для развития», «Повышая эффективность бизнеса. Возможности для роста» и «Реализуя проекты для жизни». ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики