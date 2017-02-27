«БТК групп» рассчитывает реализовать в Чувашии ряд проектов в сфере легкой промышленности

Глава Чувашии Михаил Игнатьев подписал в ходе Российского инвестиционного форума «Сочи-2017» соглашение с крупнейшей российской компанией в сфере легкой промышленности «БТК групп», которое предполагает реализацию совместных инвестпроектов.

«Соглашение направлено на установление стратегических партнерских отношений между Чувашской Республикой и «БТК групп», реализацию инвестиционных проектов на территории республики в сфере легкой промышленности», — говорится в тексте документа.

По словам гендиректора «БТК групп» Георгия Драчева, компания рассматривает Чувашию как площадку для возможной организации новых производств. Он подчеркнул, что это будет способствовать созданию новых рабочих мест в регионе и привлечению инвестиций. В свою очередь, глава Чувашии пообещал содействовать «БТК групп» в реализации инвестиционных проектов, которые будут способствовать созданию благоприятного инвестиционного климата в регионе.

«БТК групп» — крупнейшая российская компания в сфере легкой промышленности, специализирующаяся на разработке, производстве и последующей реализации высокотехнологичной одежды для различных отраслей бизнеса. В числе клиентов «БТК групп» АО «Аэрофлот — российские авиалинии», «Авиакомпания «Россия», «Российские железные дороги», «Газпром газораспределение», «Роснефть».

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 27-28 февраля. Его программа сконцентрирована на трех тематических блоках: «Новая региональная политика. Возможности для развития», «Повышая эффективность бизнеса. Возможности для роста» и «Реализуя проекты для жизни». ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики