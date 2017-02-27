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Отдел кадров

Указом Главы Чувашии от 22 февраля Алла Самойлова освобождена от должности министра здравоохранения Чувашской Республики. Временное исполнение обязанностей министра возложено на Светлану Ананьеву, заместителя министра здравоохранения Чувашии. За многолетнюю добросовестную работу во благо Чувашской Республики Указом Главы Чувашии Алла Самойлова награждена медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой».
* * *
Указом Главы Чувашии от 22 февраля министром транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики назначен Владимир Иванов.
ИЗ ДОСЬЕ
Владимир Иванов родился в 1974 году в Чебоксарах. Окончил ЧГУ имени И.Н. Ульянова по специальности «История» (1996 г.) и «Юриспруденция» (2008 г.). В 2013 году окончил Академию народного хозяйства (г. Москва) по президентской программе повышения квалификации управленческих кадров.
Трудовую деятельность начал предпринимателем с основания компании «Антей-сервис» и открытия фотоцентра «Кодак-экспресс» в г. Чебоксары. В разные годы работал директором ООО «Антей-сервис», руководителем коммерческого подразделения ОАО «ММС-Поволжье» по Чувашской Республике, генеральным директором ООО «РТР-Чебоксары». Являлся депутатом Чебоксарского городского Собрания депутатов IV и V созывов, возглавлял комиссию по местному самоуправлению и депутатской этике. С февраля 2012 г. по октябрь 2013 г. был советником Главы Чувашии. С 14 октября 2013 г. по 22 февраля 2017 г. работал уполномоченным по защите прав предпринимателей в Чувашской Республике.
Владимир Иванов – член Президиума регионального политсовета партии «Единая Россия», заслуженный работник культуры Чувашской Республики. Женат, воспитывает троих детей.

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Метки: Главное, Новости, .

27.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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