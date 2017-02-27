Минсельхоз России поддержит создание в Чувашии селекционно-семеноводческого центра

Переговоры, начатые в Чувашии, с Римским телематическим университетом имени Никколо Кузано о возможности открытия в республике селекционно-семеноводческого центра для выращивания сортов сельскохозяйственных растений продолжились 27 февраля на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи.

В кулуарах форума Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев одобрил идею создания в Чувашии селекционно-семеноводческого центра.

В непосредственном обсуждении вопроса открытия банка семян на территории республики приняли участие Первый заместитель Министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, Глава Чувашии Михаил Игнатьев и руководитель группы компаний UNICUSANO Стефано Бандекки.

Напомним, намерение открыть в Чувашии банк семян Стефано Бандекки высказал в ходе рабочего визита в республику в сентябре 2016 года. «При моем университете есть банк 200 типов различных семян. Я бы хотел, чтобы Чувашия стала селекционным центром», — сказал тогда Стефано Бандекки.

Джамбулат Хатуов выразил заинтересованность в реализации данного проекта. «Это очень перспективный проект, мы будем его поддерживать. Определим дорожную карту, проведем следующую встречу в Министерстве сельского хозяйства с расширенным составом участников из Россорткомиссии, Департамента растениеводства Минсельхоза России. К сортоиспытаниям нужно приступать уже в этом году. Глава Чувашии – залог вашего успеха», – отметил он обращаясь к инвестору.

Михаил Игнатьев и Стефано Бандекки подписали Соглашение о сотрудничестве между Кабинетом Министров Чувашской Республики и телематическим университетом имени Никколо Кузано по реализации инвестиционного проекта «Создание тепличного комплекса в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики».

Глава Чувашии выразил уверенность, что исследовательский проект, предусматривающий организацию цикла круглогодичного выращивания экологически чистой овощной продукции защищенного грунта, станет еще одной инновационной площадкой, столь необходимой для успешного развития сельского хозяйства.

Стефано Бандекки в свою очередь подчеркнул, что Михаил Игнатьев образец руководителя региона, который оказывает всестороннюю поддержку иностранным инвесторам.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики