Глава Чувашии: ВЭБ может предоставить предприятиям КТЗ около 2 млрд рублей

Предприятия, входящие в концерн «Тракторные заводы» (КТЗ) в Чувашии, рассчитывают получить порядка 2 млрд рублей от Внешэкономбанка, которые будут направлены на погашение задолженностей и развитие предприятия. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава Чувашии Михаил Игнатьев.

«Сегодня предприятиям не хватает оборотных средств. Для того чтобы концерн по тем имеющимся заказам заработал, необходимо около 2 млрд рублей, в перспективе ВЭБ примет соответствующее решение», — сказал собеседник агентства.

Глава Чувашии добавил, что ранее ВЭБ предоставил 3,7 млрд рублей на погашение долгов концерна. По его словам, на данный момент полностью погашена задолженность перед сотрудниками по зарплате, выплачены долги по налогам, значимая часть долгов по внебюджетным фондам. Михаил Игнатьев подчеркнул, что производственные площадки концерна, которые имеют заказы, в этом году должны заработать. Он также уточнил, что предприятия также рассчитывают получить дополнительные средства по программе государственной поддержке.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 27-28 февраля. Его программа сконцентрирована на трех тематических блоках: «Новая региональная политика. Возможности для развития», «Повышая эффективность бизнеса. Возможности для роста» и «Реализуя проекты для жизни». ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики