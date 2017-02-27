Резиденты второй очереди индустриального парка в городе Чебоксары создадут порядка 1,5 тыс. новых высокооплачиваемых рабочих мест для жителей Чувашии. Об этом сообщил ТАСС глава республики Михаил Игнатьев.

«На этой площадке мы будем развивать малый и средний бизнес. Здесь будут созданы почти 1,5 тыс. рабочих мест с уровнем доходов намного выше, чем в среднем по республике», — сказал он.

Михаил Игнатьев уточнил, что всего на территории второй очереди индустриального парка разместятся 26 резидентов, девять из них уже заявлены. Глава республики также добавил, что на первом этапе в городе Чебоксары был реализован индустриальный парк на площади 23 га, эту территорию заняли 10 резидентов. В инфраструктуру первой очереди парка власти вложили почти 700 млн рублей.

По данным Минэкономразвития Чувашии, вторая очередь индустриального парка размещается на земельном участке площадью 23,8 га. Планируется реализовать проекты в сфере металлургии, станкостроения, машиностроения, электротехнической промышленности, радиоэлектронной промышленности, спортивного оборудования, производства строительных материалов.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 27-28 февраля. Его программа сконцентрирована на трех тематических блоках: «Новая региональная политика. Возможности для развития», «Повышая эффективность бизнеса. Возможности для роста» и «Реализуя проекты для жизни».

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Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики