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Дмитрий Медведев: в России нет бесперспективных регионов

Глава Чувашии Михаил Игнатьев в Сочи принял участие в пленарном заседании «Инвестиции в регионы России: приоритеты региональной политики», которое состоялось под председательством Премьер-министра Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева.

Председатель Правительства РФ, выступая на заседании Российского инвестиционного форума, подчеркнул, что Россия успешно справилась с кризисными явлениями, вызванными проблемами в мировой экономике. «Сегодня уже можно твердо сказать – мы со всеми этими вызовами научились справляться. Падение валового внутреннего продукта прекратилось», — заявил Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что сегодня первоочередная задача Правительства РФ — обеспечить до 2025 г. стабильность макроэкономической динамики и налоговой системы. Одним из ресурсов решения этой задачи станет увеличение на 50 млрд рублей программы льготного кредитования малого бизнеса.

«Надо расширить программу «шесть с половиной» по кредитованию малого и среднего бизнеса. Этот инструмент мы создали для помощи тем компаниям, которые ведут проекты в приоритетных отраслях – здравоохранении, АПК, обрабатывающих производствах и других отраслях. Предлагаю увеличить лимит программы объем кредитования на дополнительные 50 млрд рублей для выдачи кредитов региональными банками, а также на инвестиционные цели», — отметил Дмитрий Медведев.

Премьер-министр РФ поручил Министерству финансов и Минэкономразвития России перевести большую часть бюджетного процесса на проектные принципы. «Я уверен, в России, несмотря на текущие трудности, нет бесперспективных регионов. У каждого – свои особенности и свои конкурентные преимущества – природные, отраслевые, ресурсные, трудовые, на которых можно и нужно зарабатывать, сражаться за каждый процент роста», — акцентировал Дмитрий Медведев.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики

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Метки: Главное, Лента новостей, .

27.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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