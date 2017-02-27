Михаил Игнатьев дал интервью информагентству ТАСС

27 феврале в ходе работы на Российском инвестиционном форуме в Сочи Глава Чувашии Михаил Игнатьев дал интервью информационному агентству ТАСС.
В ходе беседы были затронуты вопросы межбюджетных отношений, социально-экономического развития региона, инвестиционной политики, индустриальных парков, совершенствования системы профессионального образования в Чувашии. Отвечая на вопрос о ситуации на предприятиях концерна «Тракторные заводы», Михаил Игнатьев подчеркнул, что вопрос находился на постоянном контроле у руководства страны. «От имени сотрудников предприятия выражаю благодарность Президенту России Владимиру Путину и Председателю Правительства страны Дмитрию Медеведеву. Сегодня приняты принципиальные решения, и начался процесс финансового оздоровления предприятий концерна. Более 3.7 миллиарда рублей, выделенные ВЭБом, направлены на погашение долгов по зарплате, за энергоресурсы, налоговые обязательства. Решается вопрос с пополнением оборотных средств. Рассчитываем, что в течение года производственные площадки приступят к выполнению заказов», – отметил Глава Чувашии.
Отметим, информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством сочинского форума.
Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики
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