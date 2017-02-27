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Михаил Игнатьев: финансирование бюджетных обязательств должно быть четко регламентировано

На площадках Российского инвестиционного форума Глава Чувашии Михаил Игнатьев принял участие в секции, организованной Минфином и Минэкономразвития России, «Межбюджетные отношения. В поиске равенства». Ее модератор – председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.

В ходе дискуссии с различными предложениями и вариантами совершенствования межбюджетных отношений выступили Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Козак, Министр финансов России Антон Силуанов, Председатель Счетной палаты Российской Федерации Татьяна Голикова, Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Евгений Бушман, Председатель совета фонда «Центр стратегических разработок» Алексей Кудрин.

Участники секции отметили, что взвешенная бюджетная система — один из ключевых элементов реализации региональной политики, основной целью которой является минимизация различий региональных особенностей социально-экономического развития. Совершенствование межбюджетных отношений — обязательное условие обеспечения баланса системы государственного управления на федеральном и региональном уровнях.

По завершении работы секции Глава Чувашии, отвечая на вопросы журналистов ИА ТАСС, подчеркнул: «Сегодня я не услышал, насколько правильно финансируются переданные в регионы федеральные полномочия. Когда мы исполняем федеральные полномочия, не получая необходимых средств, то вынуждены финансировать их из республиканского бюджета. Я считаю, что все федеральные полномочия должны финансироваться на 100 процентов из федерального бюджета».

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики

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Метки: Главное, Лента новостей, .

27.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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