В Чебоксары привезли предметы быта и обрядов марийцев

И СИМВОЛОМ – МИРОВОЕ ДРЕВО

В Чувашском национальном музее открыта выставка «Караванный путь марийцев от Волги до Урала». Экспонаты из фондовой коллекции Национального музея Республики Марий Эл имени Т. Евсеева.

Это уникальный по богатству историко-этнографический мир традиционной культуры народа мари. В XVII–XX веках марийцы продвигались на Восток, заселяя современные территории Кировской, Нижегородской, Свердловской областей, Татарстана и Башкортостана. Основная идея экспозиции – показать взаимодействие культуры мари с культурами народов, проживающих между Волгой и Уралом. Марийцы, удмурты, чуваши, татары, русские развивались, заимствовали друг у друга традиции, типы жилищ, предметы быта, одежды, элементы письменности.

На выставке можно познакомиться с национальными костюмами и головными уборами, предметами быта и музыкальными инструментами, археологическими артефактами. Все это дополнено фотографиями, раскрывающими особенности проведения религиозных обрядов народа мари в священных рощах, сохранившихся до наших дней. Отражаются здесь и сакральные представления, в центре которых – «Мировое древо», являющееся одним из важнейших символов марийской мифологии и предметов поклонения в религии.

Выставка будет работать до 17 апреля.