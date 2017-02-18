Главное, Некролог Памяти Александра ЕГОРОВА Редакция прощается со своим журналистом. 21 февраля на 58-­м году из жизни ушел старший корреспондент «Советской Чувашии» Александр Егоров.

На протяжении последних 10 лет он был бессменным ведущим спортивной рубрики, автором ярких репортажей и с первых же слов узнаваемых статей и обзоров.

По образованию наш коллега был экономистом и до работы в газете трудился на производстве, в том числе на Чебоксарском заводе промышленных тракторов. Но его отношение к тексту было особенным, как у человека много читающего и всегда любившего книгу и точное слово. Книги он любил самозабвенно, журналиста многие помнят еще как увлеченного книгоношу, знающего буквально все о книжных новинках.

Но не менее интересной и яркой он видел и жизнь вокруг себя, легко и талантливо описывая все события, которые брал на карандаш.

Его первой газетой стало издание «Сашка», где он был и автором, и редактором, и распространителем. Затем стал виртуозным ведущим светской хроники и спорта в «Ведомостях». Александра Егорова, такого большого с маленьким блокнотом в руках, сразу стали узнавать на вернисажах, премьерах, соревнованиях, фестивалях и олимпиадах. Ему не нужны были ни звания, ни привилегии, ни награды, ни даже обычные похвалы – ему просто было интересно жить, узнавать новое. Слушать музыку, болеть за кумиров, переживать за начинающих, отражать все это в своих удивительных по силе жизни и оптимизма статьях и репортажах.

Хотя награды столь яркого репортера, конечно, не миновали. В 2008 году Александр Егоров был удостоен Знака отличия XV Юбилейной международной профессиональной выставки «Пресса­2008» «Золотой фонд прессы», в 2011­м стал победителем в республиканском смотре­-конкурсе на лучшее освещение развития физкультуры, спорта, олимпийского движения и пропаганду здорового образа жизни, в 2012 и 2013 годах – в республиканском конкурсе «Спортивный стиль».

Александр мог писать практически на любую тему, но прежде всего это был непревзойденный летописец физкультурной и спортивной жизни Чувашии последних десяти лет. Он рассказывал обо всех главных спортивных событиях всероссийского и международного масштаба. Не забывая и о самых маленьких, в районной глубинке, но от этого не менее значимых для участников и прежде всего для него, журналиста, во всех красках оставляющего это событие для истории.

Он был очень веселым и жизнерадостным человеком, на все откликающимся и открытым всему новому. Недаром почти все начинающие корреспонденты работали под его «крылом» и вспоминают эту профессиональную опеку по сию пору, став уже опытными журналистами.

Светлая память об Александре Егорове сохранится в наших сердцах.

*** Прощание с Александром Егоровым состоится 23 февраля.

Информация о месте и времени будет на сайте «СЧ».

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