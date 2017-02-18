Обнаружены фальшивки

На прошлой неделе в республике сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота пять денежных купюр с признаками подделки.

Как разъяснили в МВД по Чувашии, все они были выявлены в течение суток в банковских учреждениях при пересчете поступившей денежной наличности из различных торговых точек. Причем все «пострадавшие» магазины оборудованы специальными приборами, распознающими подделку, но кассиры ими не воспользовались.

Две липовые пятитысячные купюры обнаружены в Чебоксарах, две фальшивки номиналом 1000 рублей выявлены в Алатыре и Канаше, и одна пятисотрублевая купюра – в селе Моргауши.

Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить лиц, распространяющих поддельные купюры. И рекомендуют работникам торговых учреждений при приеме денег не пренебрегать устройствами, распознающими поддельные денежные знаки.