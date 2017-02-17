Снова о бюджете

И ДЕНЬГАХ НА ПЛАНЕТАРИЙ

Очередная, пятая, сессия Государственного Совета Чувашии шестого созыва началась с корректировки главного финансового документа республики. Казалось бы, он обсуждался депутатами не раз и не два, и уж теперь­-то, после его окончательного принятия и начала 2017 года, поправки к закону о бюджете должны пройти быстро и гладко. Но нет, добрую часть времени, отведенного народным избранникам на работу до обеденного перерыва, заняло обсуждение именно этого закона.

В своем докладе министр финансов Светлана Енилина отметила, что доходы республиканского бюджета увеличиваются в целом на 5 млрд. 821,8 млн. руб., расходы – на 7 млрд. 219,9 млн. И с учетом этих изменений, пояснила она, по сравнению с первоначально утвержденными показателями доходы в целом вырастут на 16,6 проц. и составят 40 млрд. 955,7 млн. руб., а расходы увеличатся на 20,6 проц. и будут равны 42 млрд. 278,8 млн. руб.

Тут надо отдать должное выдержке министра финансов, спокойно выслушавшей нападки отдельных депутатов и еще более спокойно им отвечавшей. Претензии высказывались, в частности, по поводу намечающегося строительства планетария «с затратами на его обустройство почти в миллиард рублей».

«Миллиард – это ваши фантазии. На строительство планетария планируется привлекать частные инвестиции», – ответила Енилина, пояснив, что инициатива его возведения исходила от жителей республики. «Николаев – наш национальный герой, мы обязаны поставить ему такой памятник», – подразумевая под памятником планетарий, поддержал позицию министра Юрий Попов.

Также выступающие интересовались правомерностью инвестиционной надбавки в плате граждан за вывоз мусора. Такие надбавки предусмотрены законом, пояснила заместитель председателя Госсовета Альбина Егорова, еще недавно возглавлявшая Государственную службу Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам.

Дальше работа депутатов пошла без лишних разговоров. Перемены произошли и в бюджете Территориального медицинского страхования Чувашии, сообщила депутатам исполняющая обязанности министра здравоохранения республики Светлана Ананьева. Произошло уменьшение субвенций, но, несмотря на это, бюджет фонда по сравнению с 2016 годом все же вырос на 5,4 проц. Закон был принят в двух чтениях.

Так же слаженно приняли изменения в законы «О регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской Республике» и «О противодействии коррупции», в двух чтениях прошли законы о профилактике правонарушений и о бесплатной юридической помощи. Повестка дня сессии была насыщенной, и всего депутаты рассмотрели больше двадцати вопросов.

Не банкротство, а новые контракты

За последние два месяца 3,7 млрд. рублей направлено на решение проблем концерна «Тракторные заводы», заявил в ходе сессии Михаил Игнатьев. Он напомнил, что сложная экономическая ситуация на предприятиях концерна, расположенных на территории Чувашии, постоянно была в центре внимания. При этом ряд политических сил пытался на проблемах завода и его сотрудников спекулировать и зарабатывать себе дешевый авторитет.

«Для нас это всегда был важнейший социальный вопрос. Здесь работают наши люди, 8,2 тыс. жителей Чувашии. Оставить их один на один с нерешенными проблемами мы не имели никакого морального права», – подчеркнул Михаил Игнатьев. И обратил внимание на то, что решение проблем концерна находится на личном контроле Президента России Владимира Путина, а также председателя Правительства РФ и председателя наблюдательного фонда ВЭБа Дмитрия Медведева.

В настоящее время принят ряд важнейших, принципиальных решений, направленных на вывод предприятий концерна «Тракторные заводы» из кризиса. В декабре 2016 года Наблюдательным советом Внешэкономбанка утвержден план мероприятий, направленный на реструктуризацию деятельности и долга концерна. В рамках этого плана в конце декабря минувшего года 675 млн. руб. направлено на погашение задолженности по выплате заработной платы, а 15 февраля 2017 года предоставлен целевой кредит в размере 2,4 млрд. руб. – на погашение налоговой задолженности и во внебюджетные фонды. На конец января концерн погасил задолженность за энергоресурсы в размере 631 млн. руб. (более 50 проц. от общей суммы задолженности). В итоге только за последние два месяца 3,7 млрд. руб. направлено на решение проблем концерна «Тракторные заводы».

«Сегодня уже идет речь о возобновлении производственной деятельности концерна. В настоящее время ведется работа по предоставлению целевого кредита концерну в размере 1,9 млрд. руб. на пополнение оборотных средств. Открытие кредитной линии ожидается до конца февраля текущего года», – подчеркнул Михаил Игнатьев.

По данным Минэкономразвития Чувашии, в планах расположенных на территории республики предприятий концерна – изготовление продукции на сумму более 7 млрд. руб. И часть этих объемов уже подтверждена контрактами.

«Ни о каком банкротстве на предприятиях концерна «Тракторные заводы» речи не идет. Мы не допустим политических спекуляций на темах, затрагивающих интересы жителей республики», – отметил Михаил Игнатьев.