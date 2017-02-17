В столицу республики доставлены три 57-миллиметровые автоматические зенитные пушки С­-60, о которых мы сообщали на страницах газеты осенью прошлого года.

Напомним, премьер-­министр Чувашии Иван Моторин в конце ноября 2016 года подписал распоряжение о приеме трех противотанковых и пяти зенитных пушек в собственность республики из федеральной собственности. Демилитаризованную военную технику распределили между Шемуршинским, Цивильским, Батыревским и Козловским районами, три пушки планировалось передать Чебоксарам.

На днях подрядная организация «Зеленый город» доставила в Чебоксары будущие экспонаты из воинской части города Щучье Курганской области. К 9 Мая легендарные пушки установят в сквере у памятника Победе в поселке Сосновка и на территории чебоксарской средней школы №37. Какое место определят для третьего орудия, в администрации города пока не решили.

Кстати, помимо новых экспонатов, в столице Чувашии более десятка единиц различной военной техники, большая часть которой установлена в музее под открытым небом мемориального комплекса «Победа». Городские власти рассматривают также возможность размещения в акватории залива пограничного сторожевого корабля «Чебоксары», что находится сейчас в Балтийске. Как сообщают в администрации Чебоксар, пока вопрос остается открытым.

Фото cap.ru

? Зенитные пушки калибра 57 мм были разработаны в середине 1940­х годов и экспортировались в десятки стран мира.