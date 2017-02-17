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С 20 февраля возобновляется прямой авиарейс из Чебоксар в Уфу
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На сессии Госсовета Чувашии рассмотрен республиканский бюджет на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
15:22 16.02.2017
МегаФон увеличил зону уверенного приема в Чувашии
13:00 16.02.2017
Частичное погашение задолженности по заработной плате работникам ГУП «Чувашавтотранс» начнется в ближайшее время
12:41 16.02.2017
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Михаил Игнатьев: за последние два месяца 3,7 млрд рублей направлено на решение проблем Концерна «Тракторные заводы»
12:04 16.02.2017
Проводится общественное обсуждение программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Чебоксарской городской агломерации»
15:13 15.02.2017
Фестиваль «Чебоксарская масленица» продлится с 20 по 26 февраля
14:48 15.02.2017
Чувашия получит более 24 млн рублей на создание доступной среды для инвалидов
14:28 15.02.2017
В Чувашии дан старт марафону «Именем детства, во имя детства»
16:26 14.02.2017
Михаил Игнатьев провел заседание Координационного совещания по обеспечению правопорядка в республике
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    Главное, Новости
    Пушки в городе. Наконец-то

    В столицу республики доставлены три 57-миллиметровые автоматические зенитные пушки С­-60, о которых мы сообщали на страницах газеты осенью прошлого года.
    Напомним, премьер-­министр Чувашии Иван Моторин в конце ноября 2016 года подписал распоряжение о приеме трех противотанковых и пяти зенитных пушек в собственность республики из федеральной собственности. Демилитаризованную военную технику распределили между Шемуршинским, Цивильским, Батыревским и Козловским районами, три пушки планировалось передать Чебоксарам.
    На днях подрядная организация «Зеленый город» доставила в Чебоксары будущие экспонаты из воинской части города Щучье Курганской области. К 9 Мая легендарные пушки установят в сквере у памятника Победе в поселке Сосновка и на территории чебоксарской средней школы №37. Какое место определят для третьего орудия, в администрации города пока не решили.
    Кстати, помимо новых экспонатов, в столице Чувашии более десятка единиц различной военной техники, большая часть которой установлена в музее под открытым небом мемориального комплекса «Победа». Городские власти рассматривают также возможность размещения в акватории залива пограничного сторожевого корабля «Чебоксары», что находится сейчас в Балтийске. Как сообщают в администрации Чебоксар, пока вопрос остается открытым.

    Фото cap.ru
    ? Зенитные пушки калибра 57 мм были разработаны в середине 1940­х годов и экспортировались в десятки стран мира.

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    Метки: Главное, Новости, .

    17.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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