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    Главное, Некролог
    Некролог

    ПАМЯТИ ТОЛСТОВА ИВАНА ИВАНОВИЧА

    16 февраля 2017 года ушел из жизни Толстов Иван Иванович – председатель Верховного суда Чувашской АССР с 1966 по 1986 год.
    Иван Иванович родился 28 ноября 1925 года в деревне Верхняя Кумашка Шумерлинского района Чувашской АССР. С 1941 по 1943 год работал продавцом, счетоводом-кассиром Нижнекумашкинского сельпо.
    В 1943 году был призван на фронт, участвовал в Великой Отечественной войне. За достигнутые боевые успехи и проявленное мужество был удостоен ордена Славы III степени и медали «За отвагу». Также он награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За взятие Вены», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Демобилизовался Толстов И.И. в 1949 году, вернулся в родную деревню, начал работать в колхозе.
    В 1951 году с отличием окончил Казанскую юридическую школу, а в 1956 году – Всесоюзный юридический заочный институт.
    Большая часть трудовой деятельности Толстова И.И. связана с правосудием, он посвятил судебной деятельности 34 года.
    В 1951 году Иван Иванович был избран народным судьей Советского районного народного суда, с 1954 по 1960 год работал народным судьей, а с 1960 по 1966 год – председателем Ядринского районного народного суда. С 16 мая 1966 года по 14 января 1986 года являлся председателем Верховного суда Чувашской АССР (освобожден в связи с уходом на пенсию).
    Толстов И.И. всегда ратовал за строгое соблюдение законов и справедливое правосудие. Будучи председателем суда, Иван Иванович не ограничивался одним лишь общим руководством суда, он также непосредственно рассматривал наиболее сложные судебные дела.
    В 1970 году Тостов И.И. награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина». Ему неоднократно объявлялись благодарности председателем Верховного суда РСФСР и министром юстиции РСФСР.
    Толстов И.И. дважды награжден Почетными грамотами Президиума Верховного Совета Чувашской АССР.
    Ивана Ивановича отличали уважительное отношение к людям, трудоспособность и добросовестность, честность, скромность и бескорыстие. Высокий профессионализм и замечательные человеческие качества снискали ему глубокое уважение и признательность всех, кому довелось работать и общаться с ним. Светлая память о Толстове И.И. навсегда сохранится в наших сердцах.

    Коллектив Верховного суда Чувашской Республики.

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    Метки: Главное, Некролог, .

    16.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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