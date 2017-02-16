ПАМЯТИ ТОЛСТОВА ИВАНА ИВАНОВИЧА

16 февраля 2017 года ушел из жизни Толстов Иван Иванович – председатель Верховного суда Чувашской АССР с 1966 по 1986 год.

Иван Иванович родился 28 ноября 1925 года в деревне Верхняя Кумашка Шумерлинского района Чувашской АССР. С 1941 по 1943 год работал продавцом, счетоводом-кассиром Нижнекумашкинского сельпо.

В 1943 году был призван на фронт, участвовал в Великой Отечественной войне. За достигнутые боевые успехи и проявленное мужество был удостоен ордена Славы III степени и медали «За отвагу». Также он награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За взятие Вены», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Демобилизовался Толстов И.И. в 1949 году, вернулся в родную деревню, начал работать в колхозе.

В 1951 году с отличием окончил Казанскую юридическую школу, а в 1956 году – Всесоюзный юридический заочный институт.

Большая часть трудовой деятельности Толстова И.И. связана с правосудием, он посвятил судебной деятельности 34 года.

В 1951 году Иван Иванович был избран народным судьей Советского районного народного суда, с 1954 по 1960 год работал народным судьей, а с 1960 по 1966 год – председателем Ядринского районного народного суда. С 16 мая 1966 года по 14 января 1986 года являлся председателем Верховного суда Чувашской АССР (освобожден в связи с уходом на пенсию).

Толстов И.И. всегда ратовал за строгое соблюдение законов и справедливое правосудие. Будучи председателем суда, Иван Иванович не ограничивался одним лишь общим руководством суда, он также непосредственно рассматривал наиболее сложные судебные дела.

В 1970 году Тостов И.И. награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина». Ему неоднократно объявлялись благодарности председателем Верховного суда РСФСР и министром юстиции РСФСР.

Толстов И.И. дважды награжден Почетными грамотами Президиума Верховного Совета Чувашской АССР.

Ивана Ивановича отличали уважительное отношение к людям, трудоспособность и добросовестность, честность, скромность и бескорыстие. Высокий профессионализм и замечательные человеческие качества снискали ему глубокое уважение и признательность всех, кому довелось работать и общаться с ним. Светлая память о Толстове И.И. навсегда сохранится в наших сердцах.

Коллектив Верховного суда Чувашской Республики.