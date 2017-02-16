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Частичное погашение задолженности по заработной плате работникам ГУП «Чувашавтотранс» начнется в ближайшее время

Врио министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Алексей Тимофеев встретился с рабочими коллективами Чебоксарского ПАТП филиала ГУП «Чувашавтотранс» и Новочебоксарской автоколонны. На встрече обсудили проблемные вопросы предприятия по частичному погашению задолженности по заработной плате, по выводу предприятия на безубыточный уровень.

Алексей Тимофеев поблагодарил коллективы за работу, затем проинформировал о проводимых мероприятиях в рамках поручения Главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева по разработке плана финансового оздоровления ГУП ЧР «Чувашавтотранс» и выделению субсидий предприятию, которые позволят погасить часть задолженности по заработной плате. «Правительством республики решено выделить предприятию субсидию из регионального бюджета на погашение задолженности. Соответствующие нормативные акты будут приняты в ближайшие дни», — констатировал Алексей Тимофеев. По его словам, вопрос о поступлении денежных средств должен решиться в самое ближайшее время, выплаты планируется осуществлять поэтапно.

Напомним, 6 февраля работники Чебоксарского ПАТП и Новочебоксарской автоколонны уведомили работодателя о не выходе на работу в связи с невыплатой зарплаты. Так, 8 февраля 2017 г. утренние рейсы по ряду автобусных маршрутов не были выполнены. Задолженность по заработной плате перед работниками предприятия за 4 месяца составляет более 65 млн рублей.

Отметим, что Чебоксарское ПАТП обслуживает 36 автобусных маршрутов, в том числе 18 городских и 18 пригородных маршрутов. Новочебоксарская автоколонна обслуживает 17 автобусных маршрутов, в том числе 2 городских маршрута и 15 пригородных.

На сегодня коллективы работают в штатном режиме.

Сегодня в Минтрансе Чувашии состоялось внеочередное заседание балансовой комиссии по рассмотрению результатов деятельности ГУП «Чувашавтотранс» за 2016 год и плана финансового оздоровления предприятия.

Источник: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики

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Метки: Главное, Лента новостей, .

16.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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