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В Чувашии начали учет заброшенных зданий

Будет замечательно, если участники акции «Народная инвентаризация» не только сообщат о заброшенном объекте, но и сфотографируют его. Коллаж «СЧ»

НАЙТИ И ПРИВЕСТИ В ПОРЯДОК

Казалось бы, недвижимость всегда в цене, особенно в городах и райцентрах. То и дело возникает тема поиска помещения для какого-­нибудь хорошего дела. Между тем на территории республики немало заброшенных зданий, оставшихся без хозяев частных домов, которые и без дела стоят, и портят своими зияющими оконными проемами, облупившимися стенами и в целом удручающим внешним видом красоту наших городов и сел. Чтобы их найти, а затем пустить в дело или снести совсем уж негодные, в Чувашии в 2017 году стартовала акция «Народная инвентаризация» по выявлению заброшенных, неиспользуемых, находящихся в аварийном состоянии объектов недвижимости.
Особенности проведения этой акции обсудили на днях участники семинара-совещания с представителями администраций муниципальных районов и городских округов, которое провело Министерство юстиции и имущественных отношений республики.
Как подчеркнула заместитель руководителя Минюста Чувашии Ольга Казарина, акция проводится в рамках реализации Послания Главы Чувашии Михаила Игнатьева на 2017 год и ее основная цель – наведение порядка в этой сфере на территории республики. Перед органами местного самоуправления стоит задача вовлечь неиспользуемые объекты капитального строительства в хозяйственный оборот, а ветхие – привести в порядок или снести. Касается это зданий, строений, сооружений, садовых и дачных домов и прочих построек.

Из Послания Главы Чувашии Михаила ИГНАТЬЕВА:
«Положительный опыт проведения инвентаризации земель считаю необходимым применять также при выявлении заброшенных, неиспользуемых и аварийных объектов недвижимого имущества».

Народной инвентаризацией в районах и городах уже занялись специально созданные при администрациях рабочие группы. Однако акция названа народной не для красного словца – горячо приветствуется активность общественности, поскольку местные жители, понятно, гораздо лучше знают, что происходит на их территории. Благо работа «горячей линии» и прием информации от граждан обеспечены. Давайте наведем порядок вместе, все-таки благоустройство населенных пунктов – это и наша прямая гражданская обязанность.
Акция актуальна однозначно. Только за один день, 26 января текущего года, специалисты Минюста Чувашии, администраций Козловского и Урмарского районов и представители общественности совершили выборочный осмотр заброшенных и неиспользуемых объектов недвижимости и выявили целых 11 пустующих объектов, среди которых оказался в том числе объект культурного наследия! К слову, ряд уродливых пустующих зданий в Козловке, например, расположены прямо в центре часто посещаемого туристами города.
Напомним, что в 2014–2015 годах в Чувашии уже проходила «народная инвентаризация» земель населенных пунктов. И весьма успешно – в результате был выявлен 2271 неиспользуемый земельный участок площадью 832 га. Вовлечение их в оборот позволило привлечь в местные бюджеты дополнительные доходы, в которых они так нуждаются.
Что касается народной инвентаризации объектов недвижимости, то акция будет проходить в режиме реального времени, открыто и прозрачно. Причем здания и строения планируется вовлекать в оборот сразу же по мере их выявления.

НАВЕДЕМ ПОРЯДОК ВМЕСТЕ!
Информацию о наличии заброшенных объектов недвижимости на территории населенных пунктов республики можно направить в органы местного самоуправления, а также по адресу: 428018, г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д. 84. Телефон (8352) 64-­21-­44, e-mail: mio@cap.ru, mio4@cap.ru.

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15.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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