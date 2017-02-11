В «Лыжне России» приняли участие около 60 тысяч жителей Чувашии

Около 14 тысяч человек приняли участие в центральных стартах XXXV открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» в Чебоксарах. Спортивный праздник торжественно открыл Глава Чувашии Михаил Игнатьев.

«Сегодня с нами стартует вся Россия. Я благодарен всем вам за то, что ежегодно вы выходите на этот праздник с детишками, друзьями, подругами, бабушками и дедушками. Наша государственная политика направлена на формирование здорового, энергичного, талантливого, целеустремленного человека. Многое делается для популяризации спорта и здорового образа жизни», — сказал руководитель республики.

Михаил Игнатьев напомнил, что Чувашия входит в первую пятерку регионов России по вовлечению населения в систематические занятия физической культурой и спортом. По направлению «Физическая культура и массовый спорт» республика заняла первое место среди 85 субъектов Российской Федерации.

«Спортсмены Чувашии достойно представляют республику на международной арене. Так, Татьяна Акимова вошла в десятку сильнейших биатлонисток мира. Одно из последних ее достижений – «бронза» чемпионата мира по биатлону в составе смешанной эстафетной команды России!», — отметил он.

Михаил Игнатьев пожелал всем участникам «Лыжни России» хорошего старта и финиша. «Да здравствует спортивная Россия и спортивная Чувашия! Слава лыжникам!», — сказал он.

За вклад в развитие биатлона в Чувашской Республике, формирование здорового образа жизни и сохранение традиционных семейных ценностей Михаил Игнатьев вручил благодарность и часы от Главы Чувашской Республики спортивной династии Салдимировых — тренерам по Спортивной школы олимпийского резерва № 2»: Заслуженному тренеру России, Заслуженному работнику физической культуры и спорта Чувашской Республики, главному судье соревнований Геральду Салдимирову, мастеру спорта СССР по биатлону Маргарите Салдимировой, мастеру спорта России международного класса по биатлону Денису Салдимирову. Были вручены и другие награды.

Главный судья соревнований Геральд Салдимиров отметил: «Сегодня не все получат медали, но все останутся в выигрыше, все получат заряд здоровья и энергии. Это самое главное!»

В церемонии открытия и VIP-забеге приняли участие супруга Главы Чувашии Лариса Игнатьева, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Леонид Черкесов, Председатель Государственного Совета Чувашской Республики Валерий Филимонов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики Сергей Шелтуков, глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков, секретарь Чувашского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Николай Малов.

Лыжные гонки украсил забег представителей питомника сибирских хаски «Гранд Сайбириан», с которых и начались соревнования.

Участники массовых лыжных стартов получили много положительных эмоций. Горожанин Петр Золотов рассказал, что каждый год с большим удовольствием принимает участие в этом празднике спорта. «Это очень хорошее событие. Оно заряжает позитивом», — подчеркнул он.

«Я уже много раз участвовала в «Лыжне России», и мне очень нравится. Спасибо Главе Чувашии за то, что он большое внимание уделяет поддержке и популяризации спорта в республике. Лыжня прекрасная, настроение хорошее, бегать, жить охота!» — рассказала жительница Чебоксар Надежда Иванова.

Отметим, XXXV открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» проводится в 74 субъектах Российской Федерации. Она является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием нашей страны.

Целью соревнований является пропаганда здорового образа жизни, приобщение граждан к регулярным занятиям физической культурой и лыжным спортом. В гонке принимают участие, как профессиональные лыжники, так и любители. Возраст участников не ограничен.

В Чувашской Республике «Лыжня России» проводится ежегодно с 2005 года во всех 26 муниципальных районах, городских округах. С каждым годом растет число простых любителей активного отдыха, которые выходят на старт самой массовой лыжной гонки. Всего в этом году в «Лыжне России» приняли участие около 60 тысяч жителей Чувашии.