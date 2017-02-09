Автобусы должны вернуться на линии

Как сообщает пресс-служба Минтранса республики, 6 февраля 280 из 1000 работников Чебоксарского ПАТП, в том числе Новочебоксарской автоколонны, уведомили работодателя о невыходе на линию в связи с четырехмесячной задержкой зарплаты. В результате 8 февраля утренние рейсы на ряде автобусных маршрутов не были выполнены.

Задолженность по заработной плате действительно немалая – 65 млн. рублей. Долг стали погашать в ежедневном режиме за счет текущей выручки от перевозок. Накануне Минтранс уведомил администрации Чебоксарского и Мариинско-Посадского районов о возможных перебоях в работе общественного транспорта и необходимости увеличить выпуск автобусов на муниципальные маршруты. Одновременно врио министра транспорта и дорожного хозяйства Алексей Тимофеев встретился с коллективом Новочебоксарской колонны и проинформировал об исполнении поручения Главы Чувашии Михаила Игнатьева разработать план финансового оздоровления «Чувашавтотранса» и выделении субсидий на погашение части задолженности по зарплате.

На некоторых направлениях перебои удалось компенсировать за счет увеличенного выпуска автобусов на альтернативных маршрутах. В пригородном сообщении значительных затруднений при проезде к месту работы у людей не возникало. Нехватку автобусов ощутили пассажиры таких городских маршрутов Чебоксар, как № 10, 14, 15, 22 и 24.

Напомним, что Чебоксарское ПАТП обслуживает 36 автобусных маршрутов, в том числе 18 городских и 18 пригородных, Новочебоксарская автоколонна – 17 маршрутов, в том числе 2 городских и 15 пригородных.

По итогам 2016 года, сообщает далее пресс-служба, выручка «Чувашавтотранса» по сравнению с 2015 годом снизилась на 5,6 проц. А количество перевезенных пассажиров с 2012 по 2015 год упало на 22 проц. При этом, несмотря на снижение выручки, в 2016 году в соответствии с отраслевым соглашением с профсоюзной организацией увеличена заработная плата работникам предприятия.

Это не первый случай, когда подобным способом работники «Чувашавтотранса» заявляют о долгах по зарплате. Так, утром 29 ноября 2016 года десять водителей Урмарского ПАТП не вышли на работу: денег они тоже не получали на протяжении четырех месяцев.

Напомним, что деятельность предприятия «Чувашавтотранс» находится на контроле Главы республики. Михаил Игнатьев неоднократно подчеркивал, что «такие факты недопустимы».

«Если людям не платят заработную плату, то они выражают недовольство действиями властей, – отметил Глава на одной из встреч с членами Кабинета Министров. – Мы должны управлять процессами, иметь положительный результат». Михаилом Игнатьевым дано поручение Минтрансу Чувашии совместно с Минюстом, Минфином и Минэкономразвития Чувашии разработать план финансового оздоровления по выводу из кризисной ситуации ГУП ЧР «Чувашавтотранс».

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

Правительство республики обсудило вопрос выделения предприятию субсидии из регионального бюджета на погашение задолженности. Соответствующие нормативные акты будут приняты в ближайшие дни.

Фото из архива редакции

? Два года назад для Чебоксарского ПАТП закупили новые автобусы. Теперь ищут деньги на зарплату.