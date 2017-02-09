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Главное, Право
Штрафы крупнее, чем сумма подкупа

В Чувашии по инициативе прокуратуры коммерческая организация оштрафована на 500 тыс. рублей за нарушение законодательства о противодействии коррупции.
Установлено, что представитель ООО «Союзантисептик» от имени и в интересах этой организации с февраля 2012-го по октябрь 2013 года передал начальнику Судебно-экспертного учреждения федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Чувашии Константину Михайлову в качестве вознаграждения 92 тыс. рублей. За что? За проведение испытаний помещений, материалов, конструкций и оборудования предприятия по вопросам пожарной безопасности с выдачей соответствующих заключений. При этом проверка фактически не проводилась.
Как ранее сообщала «Советская Чувашия», Московский районный суд Чебоксар приговорил начальника лаборатории за взятки, в том числе от представителя «Союзантисептик», и злоупотребление должностными полномочиями к длительному сроку лишения свободы и многомиллионному штрафу.
Пришла очередь ответить и организации, в чьих интересах передавалось вознаграждение Михайлову. Прокурор Московского района возбудил в отношении ООО «Союзантисептик» дело об административном правонарушении. После его рассмотрения, за незаконное вознаграждение от имени юридического лица суд оштрафовал организацию на 500 тыс. рублей.
Ранее на такие же суммы оштрафованы за аналогичные действия еще несколько коммерческих организаций, пытавшихся задобрить деньгами тех, от кого зависело их производственное благополучие.

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Метки: Главное, Право, , .

09.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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