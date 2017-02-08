Главное, Коллизия, Политика Работу должны выполнять специалисты НИКТО НЕ ВПРАВЕ РАСПЫЛЯТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА Глава Чувашии Михаил Игнатьев дал жесткую оценку действиям исполняющего обязанности руководителя казенного учреждения «Управление автомобильных дорог Чувашской Республики» Минтранса Чувашии Евгения Барсукова.

Разговор об этом состоялся на еженедельной правительственной планерке в минувший понедельник. Как сообщает пресс-служба Администрации Главы республики, по его поручению проводилась проверка в отношении Евгения Барсукова, ранее возглавлявшего республиканское управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Выяснилось, что за несколько месяцев на работу в «Чувашупрдор» были приняты 48 человек, 17 из них – бывшие коллеги Барсукова по прежнему месту службы. При этом не соблюдались требования, предъявляемые к уровню образования и стажу работы по специальности сотрудников, указанные в должностных инструкциях.

«Никто не давал поручений руководителю организации создавать альтернативную службу по борьбе с наркотиками. Предприятие является основным исполнителем государственного заказа по ремонту и строительству дорог в республике. Этой работой должны заниматься специалисты-профессионалы. Однако вместо эффективной деятельности мы видим защиту интересов конкретных людей и неэффективное расходование бюджетных средств», – отметил Михаил Игнатьев.

По предварительным результатам проверки, на предприятии была существенно нарушена и финансовая дисциплина. Как отметила министр юстиции и имущественных отношений Наталья Тимофеева, при численности штатного расписания 91 человек фактически обязанности исполняли 60 человек. При этом зарплатный фонд предприятия использовался полностью. «Учреждением допущено увеличение кредиторской задолженности более чем на 600 тысяч рублей по фонду оплаты труда, несмотря на то, что сотрудников работает меньше, чем указано в штатном расписании», – доложила Наталья Тимофеева.

Кроме этого, с учредителем и органом, ответственным за имущественный комплекс, руководством «Чувашупрдора» не согласованы изменения в штатном расписании. При общероссийской тенденции сокращения руководящих единиц количество руководителей в «Чувашупрдоре» было увеличено. «Если раньше у руководителя был один заместитель, то теперь общий руководящий состав увеличен до четырех единиц. Вместо одного стало три заместителя», – заметила Наталья Тимофеева.

С 1 июля по 31 декабря 2016 года руководством предприятия по собственной инициативе были осуществлены различные стимулирующие выплаты на сумму около 5 миллионов рублей. «Это решение принималось по принципу: как хотим, так и начисляем, – подчеркнул начальник Управления контроля и общественной безопасности Администрации Главы Чувашии Алексей Метелкин. – На предприятии не были утверждены необходимые нормативные документы, кроме того, эти выплаты не были согласованы с учредителем».

Михаил Игнатьев поручил в трехдневный срок завершить проверку и по ее результатам подготовить необходимые документы для рассмотрения в соответствующих инстанциях. ОТДЕЛ КАДРОВ

Как стало известно, распоряжением председателя Кабинета Министров республики Ивана Моторина № 84-р от 7 февраля 2017 года Барсуков Евгений Николаевич освобожден от исполнения обязанностей директора казенного учреждения «Управление автомобильных дорог Чувашской Республики».

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