Главное Банк ВТБ в Чувашии подвел итоги работы за 2016 год В минувшем году банк ВТБ в Чувашской Республике продемонстрировал позитивную динамику по всем ключевым показателям. На 1 января 2017 года его кредитный портфель достиг 6,9 млрд. рублей – увеличение за год почти в два раза. Предприятиям и организациям выдано 10,7 млрд. рублей кредитов. Вдвое – до 5,1 млрд. рублей – увеличился и портфель привлеченных средств. Об этом в рамках пресс-­конференции на прошедшей неделе сообщил руководитель местной дирекции банка ВТБ Константин Киргизов.

Он также с удовлетворением отметил рост клиентской базы – сейчас она насчитывает 550 клиентов. Только в четвертом квартале их стало на 30 региональных компаний и предприятий больше. В числе наиболее востребованных услуг – операции по предоставлению банковских гарантий. По мнению руководителя, сегодня это инструмент, без которого невозможно участвовать в государственных закупках либо крупных коммерческих контрактах. И доверие со стороны банка тому или иному клиенту тут играет существенную роль. Гарантийный портфель полностью обновился, а его объем вырос на 6 проц. – до 2,6 млрд. рублей. Всего же за год ВТБ предоставил предприятиям Чувашии гарантий на 2,37 млрд. рублей.

Подводя итоги года, Константин Киргизов отметил постоянно растущий интерес к банку со стороны клиентов: «Нам удалось значительно повысить уровень бизнес-активности в регионе, о чем говорит положительная динамика по всем главным показателям».

Особо была отмечена работа банка в сегменте кредитования среднего бизнеса, остающегося приоритетным направлением для ВТБ. Здесь кредитный портфель вырос на четверть, а объем выдачи займов – на 19 проц. Руководитель выразил надежду на сохранение сложившегося позитивного тренда.

Отвечая на вопрос журналиста о том, как средний бизнес преодолевает экономическую нестабильность и охотно ли заимствует на новые проекты, Константин Киргизов констатировал положительную тенденцию в данном направлении. В частности, в кредитовании резидентов создаваемого в Чебоксарах индустриального парка. «С некоторыми из них мы уже работаем по реализации ряда других продуктов банка, – сказал Киргизов. – Вскоре, думаю, речь пойдет и о конкретных инвестициях».

Что касается отраслей экономики, которые наиболее интересны для банка, тут, по словам руководителя местной дирекции ВТБ, ограничений не существует. Банк готов работать с компаниями любых отраслей, удовлетворяющих его требованиям, прежде всего, в части финансового состояния, места на рынке, наконец, репутации собственника и менеджмента. Развивается, к примеру, сотрудничество с предприятиями АПК. ВТБ стал полноправным партнером этой отрасли. Заключено соглашение с федеральным Минсельхозом о льготном кредитовании предприятий АПК со ставкой до 5 проц. годовых. Разницу правительство субсидирует напрямую банку, тогда как ранее ее полностью платил клиент, которому потом она возмещалась из бюджета. Это еще один стимул рассматривать сельское хозяйство в качестве одного из стратегических партнеров банка.

Константин Киргизов также подчеркнул, что среди заемщиков ВТБ в регионе немало предприятий, продукция которых направлена на импортозамещение. Здесь банк в большей степени предоставляет своим партнерам инвестиционное финансирование на реализацию проектов по модернизации и расширению производственных мощностей. Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама

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