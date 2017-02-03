На благоустройство столицы республики направят сотни миллионов рублей

ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ДВОР КРАШЕ

«Наш двор» – уютное, почти домашнее название большого федерального проекта, на который государство планирует выделить десятки миллиардов рублей. С учетом софинансирования из республиканского и городского бюджетов город Чебоксары на благоустройство дворов и парков потратит около 200 млн. рублей. Городские власти совместно с чебоксарцами (общественное обсуждение – обязательное условие проекта) подготовили адресный перечень дворов и объектов городской среды, где изменения начнутся уже в текущем году. И этот список не секретный – в него входят 47 адресов и 15 знаковых мест, дорогих сердцу каждого жителя города.

Алексей ЛАДЫКОВ, глава администрации г. Чебоксары:

– По итогам обсуждений с горожанами мы утвердили паспорт проекта «Комплексное благоустройство дворовых территорий в городе Чебоксары на 2017 год» и сроки реализации всех процедур. В 2017 году будут построены площадки отдыха на Московской набережной, начнется реконструкция сквера имени К. Иванова, комплексное благоустройство территории остановки «Дом мод», реконструкция фонтанов и строительство сквера перед ТК «Шупашкар». К маю будут разработаны эскизные и дизайн-проекты благоустройства. В июле планируется заключить контракты на строительно-монтажные работы, в октябре ввести объекты в эксплуатацию.

ФОНТАНЫ, ЦВЕТЫ, ВАЙ-ФАЙ

Чебоксарцы уже привыкли, что приезжие восхищаются чистотой и красотой столицы республики. Но что греха таить, даже популярные туристические места еще далеки от совершенства, что уж говорить об остальных парках и скверах. Поэтому в списке объектов городской среды, на которые будут выделены средства, значатся и те, и другие.

К примеру, одно из старейших мест отдыха, сквер имени К. Иванова в исторической части города, где над берегом высятся колонны «Беседки любви», нуждается в обновлении. По предварительному замыслу здесь сохранят стиль, свойственный первой половине прошлого века, но облагородят сквер, подчеркнув его главную идею – открытый, выходящий на Волгу «балкон города».

Одновременно будет вестись грандиозная реконструкция Московской набережной, где планируется построить площадки для отдыха и занятий спортом. Проект находится в стадии обсуждения. Главное, чтобы дизайнеры не забывали – набережная открыта и ветру, и солнцу, и дождям, что не всегда бывает комфортно. И, не отходя далеко, есть планы комплексного преображения территории вокруг остановки «Дом мод».

Другой значимый сквер столицы, в который часто заглядывают гости города, носит имя легендарного комдива Василия Чапаева. Здесь наконец отремонтируют фонтаны, приведут в порядок дорожки и посадят цветущие многолетники.

Алена АРШИНОВА, депутат Госдумы:

– В декабре прошлого года партия «Единая Россия» представила масштабный федеральный проект «Наш двор». 70 процентов из первоначально выделенного объема федеральной поддержки (20 млрд. рублей) будет направлено на благоустройство дворовых территорий в российских городах, и еще 30 процентов – на благоустройство знаковых объектов в каждом муниципалитете. Также предусмотрены дополнительные 500 млн. рублей на обустройство парков и скверов российских городов.

Это прекрасная возможность для Чебоксар, которые вошли в проект, стать еще краше и привлекательнее. И я бы хотела призвать всех жителей города принять самое активное участие в обсуждении этого проекта, в том числе при формировании предложений, отборе конкретных объектов, в общественном контроле за соблюдением сроков и качества работ. По инициативе партии «Единая Россия» для этого будет создан Общественный совет проекта, который возьмет на себя координацию работы и в который могут входить представители гражданского общества, лидеры общественного мнения, инициативные люди.

Чем больше заинтересованных жителей города будет вовлечено в процесс обсуждения и контроля реализации проекта, тем более успешным станет его выполнение, а город – еще краше и уютнее.

Но не только о «фасаде» города идет речь. Значительная часть средств будет потрачена на благоустройство тех самых зеленых зон, куда люди приходят семьями, от мала до велика. Если кратко, то реконструкция ждет сквер по проспекту М. Горького, а также парк возле площади Победы на Чапаевском поселке. Запланировано, что в «ДОРИСС-парке» появится спортивная площадка, а через пару остановок, в сквере журналистов, установят освещение, которого так не хватает зимой. Преобразиться должна и «Дубовая роща», где не хватает самого элементарного – дорожек, фонарей, скамеек. Кроме того, обещают, что отремонтируют фонтаны возле остановки «Шупашкар».

Помимо уже существующих зеленых зон будут устроены новые. В списке – создание парка культуры и отдыха в дубовой роще по улице Ашмарина и разработка проекта такого же парка за ДК тракторостроителей, где обещают поставить скамейки, посадить цветы и даже наладить общедоступный вай-фай.

ДВОР МОЕЙ МЕЧТЫ

Итак, в списке программы «Наш двор» 47 адресов в Чебоксарах, включая территорию Заволжья, куда будут вложены значительные средства. Но самым важным моментом проекта «Наш двор» является то, что именно горожане определяли, на что потратить деньги.

В каждом районе города прошли обсуждения этой программы с участием руководителей структурных подразделений администрации столицы, архитекторов, председателей домовых комитетов, депутатов. «Были собраны предложения по благоустройству общественных пространств и дворов от жителей всех районов города. Мы хотели, чтобы чебоксарцы сами сказали нам, какими они хотят видеть свои дворы. Все поступившие предложения приняты в работу. Уверена, что вместе нам по силам создать город комфортного проживания», – охарактеризовала встречи с жителями глава города Ирина Клементьева.

Понятно, что для успешной реализации проекта «Наш двор» необходимо разумно распределить, а затем эффективно использовать выделенные средства. Предполагается, что в программу «Наш двор» будут привлечены и частные инвесторы: как в проектирование, так и в софинансирование и дальнейшее содержание объектов благоустройства.

Программа, которая рассчитана на пять лет, включает в себя озеленение дворов, установку освещения, ремонт дорог и подъездных путей и многое другое. Работы, в общем, хватает. Но главный итог «Нашего двора» в том, чтобы чебоксарские дворы и дворики действительно стали нашими, родными и уютными.