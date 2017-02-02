От Алатыря до Ядрина

РОВЕСНИЦА РЕВОЛЮЦИИ

АЛИКОВСКИЙ РАЙОН. 28 января жительница деревни Эренары Анна Павлова отметила вековой юбилей.

А родилась она в 1917 году в крестьянской семье. Трудилась в колхозе. Когда началась Великая Отечественная война, Анна Павловна уже была замужем и воспитывала сына Валерия. Проводила мужа на фронт – и осталась вдовой.

Во втором браке прожила долгую счастливую жизнь, вместе с супругом Тихоном Максимовым вырастила еще двоих сыновей и дочь. Теперь у труженицы тыла 9 внуков, 15 правнуков и 2 праправнука.

Вот уже два года, как Анна Павлова снова вдова. И все же не отчаивается. «Всю жизнь трудилась в колхозе, была и конюхом, и бригадиром, и сейчас без дела не могу», – признается долгожительница и все хлопочет по хозяйству, вяжет, читает газеты, следит за новостями. Вот и в юбилей ровесница революции не могла усидеть на месте – потчевала угощениями дорогих гостей.

Фото cap.ru

? У долгожительницы прекрасная память, немало интересного рассказывает она внукам о годах коллективизации, как строились и развивались колхозы и совхозы.

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ПОКА ПЧЕЛЫ «ЗИМУЮТ»

ВУРНАРСКИЙ РАЙОН. Местные пчеловоды уверяют, что затянувшиеся морозы не должны отразиться на здоровье пчел.

Как рассказали эксперты на совещании пчеловодов, прошедшем на днях в администрации, пчелы сами себя согревают, и если в улье слышится их тихое монотонное жужжание, то, значит, все в порядке, и вполне можно рассчитывать на хорошую урожайность меда в будущем сезоне.

Кстати, минувший год был благоприятным для пчеловодов. Валовой сбор меда в хозяйствах района, где насчитывается более двух тысяч пчелосемей, составил 26 тонн, средний медосбор с одной семьи – 12 килограммов.

Обсудили специалисты и передовые методы пчеловодства, и влияние глобального потепления на жизнь летающих тружениц. Поделились друг с другом опытом работы, ну и традиционно провели дегустацию сладкого лакомства. Самым вкусным оказался мед преподавателя Вурнарского сельскохозяйственного техникума Николая Васильева, который также победил и в республиканском конкурсе «Лучший мед – 2016».

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ВЕРБЛЮД ДОБРЫЙ, НО ЛУЧШЕ ЕГО НЕ ЗЛИТЬ

НОВОЧЕБОКСАРСК. В контактном мини-зоопарке Ельниковской рощи появился верблюжонок.

Зверинец в любимом месте отдыха горожан открылся только в прошлом году, но уже сейчас там обитают более ста видов животных – хомячки, белки, волк, лиса, пони, цесарки… Причем некоторых зверушек можно самим покормить с ладошки и погладить. А теперь вот еще и двугорбый жилец подселился.

«Корабль пустыни» привезли в Новочебоксарск из Московского зоопарка. Между ним и парком «Ельниковская роща» был подписан партнерский договор о передаче за символическую цену молодого бактриана – двугорбого верблюда. Спонсорскую поддержку при этом оказал один из депутатов Госсовета Чувашии.

Животное пока обживается на новом месте, но уже скоро сможет порадовать юных новочебоксарцев. Кстати, бактриан – крупнейший представитель семейства верблюдовых, он может достигать в высоту более двух с половиной метров и весить около 500-800 кг. Правда, «ельниковский» верблюд, можно сказать, еще малыш, ему два года, взрослым он станет только через три-четыре года. По словам сотрудников зоопарка, он очень миролюбив, однако обидчив: если злить его или строить ему гримасы, может и плюнуть. Как говорят ветеринары, это защитная реакция.

Фото elnikovskaya.ru

? Густая шерсть позволяет бактриану легко переносить суровые зимы.

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ТА ЕЩЕ ОТРАВА…

КАНАШ. Город обеспокоен результатами проведенного токсикологического мониторинга: граждан, отравившихся алкоголем, стало больше.

Анализ случаев острых отравлений населения за 2016 год показал, что в Канаше возросло количество случаев острых отравлений на 14 процентов. Причем первое место среди них занимают отравления, вызванные токсическим действием алкоголя (92 случая). На втором месте – отравления от лекарственных препаратов (16 случаев), на третьем – от укусов ядовитых животных (12 случаев).

В основном травятся, конечно, безработные граждане, которые не могут справиться с алкоголизмом. Они готовы пить все что угодно, лишь бы стоило недорого, не задумываясь, что это может быть смертельно опасно. Так, по данным информационной справки, опубликованной на сайте города, из 136 отравившихся 15 человек умерли в основном от отравления спиртосодержащими жидкостями.

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