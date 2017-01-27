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С наградой!

Указом Главы Чувашии от 27 января 2017 года награжден медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой» Николаев Николай Александрович – директор ЗАО «Завод игрового спортивного оборудования», г. Чебоксары.
Присвоены почетные звания:
«Заслуженный предприниматель Чувашской Республики» Старостину Валерию Михайловичу – генеральному директору ООО «Институт оценки и консалтинга», г. Чебоксары;
«Заслуженный работник образования Чувашской Республики» Михайловой Елизавете Михайловне – профессору, заведующей кафедрой гуманитарных дисциплин и иностранных языков Чебоксарского кооперативного института (филиала) автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации», доктору исторических наук, доценту;
«Заслуженный работник промышленности Чувашской Республики» Толчиной Галине Владимировне – электромонтажнику-схемщику ООО «ЧЭАЗ-ЭЛПРИ», г. Чебоксары;
«Заслуженный работник сферы обслуживания населения Чувашской Республики» Ильину Николаю Димитриевичу – начальнику службы наладки систем теплоснабжения и гидравлики обособленного структурного подразделения «Чебоксарские тепловые сети» ООО «Коммунальные технологии», Мулюкову Рафаилу Закирзяновичу – главному инженеру цеха канализационных сетей и сооружений ОАО «Водоканал», г. Чебоксары;
«Заслуженный учитель Чувашской Республики» Бутиной Елене Валерьевне – учителю муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 4», г. Чебоксары, Петровой Татьяне Николаевне – учителю муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа п. Опытный» Цивильского района, Ширловой Оксане Владимировне – педагогу дополнительного образования муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества «Росток», г. Чебоксары;
«Заслуженный юрист Чувашской Республики» Лысенину Николаю Петровичу – судье Верховного суда Чувашской Республики.
Знаком отличия «За безупречную службу в органах местного самоуправления в Чувашской Республике» награждены Карзакова Инна Петровна – главный специалист-эксперт финансового отдела администрации города Канаша, Сапожникова Василиса Васильевна – глава Большетаябинского сельского поселения Яльчикского района.

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Метки: Главное, .

30.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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