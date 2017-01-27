Главное Заодно перекусили К ТАТЬЯНИНОМУ ДНЮ СТУДЕНТЫ ПРОВЕЛИ «ЗДОРОВУЮ» АКЦИЮ «Поменяй рак на рогалик». Акцию против курения и в поддержку здорового образа жизни с таким названием накануне Дня российского студенчества провели в одном из техникумов Чебоксар.

Студенты-волонтеры интересовались у случайных прохожих на улице их отношением к вредной привычке, узнавали, дружат ли они со спортом и заботятся ли о своем здоровье. Тем, кто не курит, полагалось вкусное вознаграждение – свежие, испеченные самими же студентами рогалики.

Как показал опрос, большая часть чебоксарцев относит себя к сторонникам здорового образа жизни. Меньше чем через час подносы с рогаликами, а их было припасено 60 штук, опустели. Неожиданный подарок прохожие встречали с улыбкой, а некоторые даже шутили, что мучное содержит много углеводов и его польза для организма сомнительна. Но от угощения не отказывались… Фото из архива Марины ЛЕЖНИНОЙ

? Рогаликами угощали в центре города.

Метки: Акция, Здоровье, молодежь.



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