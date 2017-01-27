Заодно перекусили

К ТАТЬЯНИНОМУ ДНЮ СТУДЕНТЫ ПРОВЕЛИ «ЗДОРОВУЮ» АКЦИЮ
«Поменяй рак на рогалик». Акцию против курения и в поддержку здорового образа жизни с таким названием накануне Дня российского студенчества провели в одном из техникумов Чебоксар.
Студенты-волонтеры интересовались у случайных прохожих на улице их отношением к вредной привычке, узнавали, дружат ли они со спортом и заботятся ли о своем здоровье. Тем, кто не курит, полагалось вкусное вознаграждение – свежие, испеченные самими же студентами рогалики.
Как показал опрос, большая часть чебоксарцев относит себя к сторонникам здорового образа жизни. Меньше чем через час подносы с рогаликами, а их было припасено 60 штук, опустели. Неожиданный подарок прохожие встречали с улыбкой, а некоторые даже шутили, что мучное содержит много углеводов и его польза для организма сомнительна. Но от угощения не отказывались…
Фото из архива Марины ЛЕЖНИНОЙ
? Рогаликами угощали в центре города.
При частичном или полном использовании материалов сайта СоветскаяЧувашия.рф (sovch.chuvashia.com) в печатных изданиях, а также радио- и телепередачах ссылка на издание обязательна. При использовании в интернет-изданиях активная индексируемая гиперссылка на ресурс обязательна. В противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.