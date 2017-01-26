Денис МАНТУРОВ, министр промышленности и торговли России:

«Процесс импортозамещения идет неплохо, доля импорта по различным отраслям промышленности неуклонно снижается. Годовые целевые показатели в подавляющем большинстве секторов промышленности выполняются… Но этот эффект не будет вечным. И за тот промежуток времени, который нам предоставился, мы должны успеть в корне поменять ситуацию по производству импортозамещающей продукции с экспортными возможностями».

(Из выступления на заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в ПФО в октябре 2016 года. После заседания Денис Мантуров посетил выставку импортозамещающей продукции, выпускаемой в ПФО, и, ознакомившись с экспозицией предприятий Чувашии, поручил своему заместителю поставить в рабочий план посещение Чувашской Республики)