В Италию через Челябинск

Новую победу одержала действующая чемпионка страны в олимпийской дисциплине зимнего фристайла слоуп-стайл 16-летняя жительница Новочебоксарска Лана Прусакова.

В Челябинской области завершилось юниорское первенство России, где Прусакова изначально числилась в явных фаворитах. И она не подвела старшего тренера национальной сборной по данной спортдисциплине, а также своего личного наставника, чебоксарца Никиту Васильева. Прямиком из Миасса Лана Прусакова и Никита Васильев отправились в северную Италию, на очередной этап Кубка мира по слоуп-стайлу.

Фото blog.sololaki.ru

? Ощущение полета особенно легко дается Лане.