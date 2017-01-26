В Италию через Челябинск

Новую победу одержала действующая чемпионка страны в олимпийской дисциплине зимнего фристайла слоуп-стайл 16-летняя жительница Новочебоксарска Лана Прусакова.
В Челябинской области завершилось юниорское первенство России, где Прусакова изначально числилась в явных фаворитах. И она не подвела старшего тренера национальной сборной по данной спортдисциплине, а также своего личного наставника, чебоксарца Никиту Васильева. Прямиком из Миасса Лана Прусакова и Никита Васильев отправились в северную Италию, на очередной этап Кубка мира по слоуп-стайлу.
Фото blog.sololaki.ru
? Ощущение полета особенно легко дается Лане.
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