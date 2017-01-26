Итоги недели с Евгением СЕЛИВАНОВЫМ

«ТОП-5» событий минувших семи дней для читателей «СЧ» назвал президент Чувашской Республиканской федерации самбо, заслуженный тренер России Евгений СЕЛИВАНОВ.

1. Оглашение Послания Главы Чувашии Михаила Игнатьева Государственному Совету республики.

Послание всегда являлось важным документом для республики. Это своего рода призыв к действию. И очень важно, что Михаил Васильевич отметил, насколько важно продолжать развивать спорт в регионе. Физическая культура и спорт играют огромную роль в нашей жизни, укрепляют физическое и нравственное здоровье населения, способствуют решению многих социальных проблем. Надо отметить и то, что именно в Чувашии проходит множество значимых спортивных мероприятий. И это вызывает чувство гордости за республику. Я согласен с Главой нашей республики, что необходимо продолжать модернизацию системы подготовки спортивного резерва, которая обеспечит подготовку спортсменов высокого класса, способных побеждать на крупнейших международных спортивных соревнованиях.

2. В Чебоксарах на базе нашей спорт-школы прошел Всероссийский форум «Дни самбо в Приволжье».

То, что важное для страны спортивное событие состоялось именно в Чебоксарах, в очередной раз подтверждает, что в Чувашии спорту уделяется большое внимание. И, как отметил заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев, серьезно у нас относятся к самбо. На самом деле этот вид спорта является одним из базовых в Чувашии. Наши спортсмены в составе сборной России побеждают на престижных турнирах.

3. Первенство России по самбо среди юниоров и юниорок до 23 лет в городе Кстово.

Радует, что наши спортсмены в очередной раз приехали с хорошими результатами. Самбисты школы завоевали два первых места, одно второе и два третьих. Вера Лоткова и Александр Федоров получили путевки на Кубок Европы. Так что нас можно поздравить!

4. Биатлонный комплекс, который откроется в Чувашии.

Это тоже одно из обсуждаемых событий. Биатлон в Чувашии, как и самбо, одно из сильнейших направлений. Поэтому в республике он необходим. Надеюсь, что в Чувашии будут появляться новые Татьяны Акимовы и наши спортсмены принесут немало славы нашей республике и России.

5. Татьянин день.

Этот праздник невозможно не отметить, все мы были студентами. И Татьянин день всегда был одним из любимейших праздников. Наверное, потому, что шел он за напряженными экзаменами и 25 января мы все связывали с окончанием сессии. Хочу поздравить всех студентов с завершением сессии!