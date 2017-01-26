От Алатыря до Ядрина

ОДНА ХОЗЯЙКА НА СЕЛЕ

ШУМЕРЛИНСКИЙ РАЙОН. Поселок Триер Магаринского сельского поселения когда-то славился большими семьями, где воспитывалось по 5, 7, 10 детей. А теперь здесь осталась только одна жительница – настоящая труженица и староста поселка Нина Карпинская.

«Неужели единственная жительница?» – поинтересовались мы у главы Магаринского сельского поселения Людмилы Егоровой.

«Триер – самый маленький и отдаленный населенный пункт нашего поселения. В нем всего 12 хозяйств, и в основном это дачники, которые приезжают сюда из Шумерли летом. Раньше здесь и вправду было много больших семей, но дети выросли, разъехались – кто учиться, кто работать. Вот и осталась у нас одна Нина Александровна, свой поселок она очень любит, следит за порядком и как староста каждый день докладывает мне оперативную обстановку на вверенном ей участке!» – похвалила свою подчиненную Людмила Даниловна.

Оказалось, Нина Карпинская и сама многодетная мать. Вместе с мужем она вырастила и воспитала пятерых сыновей. Все отслужили в армии, трое из них охраняли границу в Хабаровске, Северо-Курильске, Чечне, один был разведчиком в Венгрии, другой – десантником в Афганистане. 13 лет назад ушел из жизни супруг, сыновья обзавелись семьями, уехали жить и работать в Шумерлю, и Нина Александровна осталась одна.

Как признается сама пенсионерка, у нее и в мыслях никогда не было покидать родной дом. Да и сыновья постоянно навещают маму, помогают по хозяйству. А оно у старосты поселка солидное: огород, различная живность и даже небольшая пасека. Так что скучать пенсионерке просто некогда. Вечерами она вышивает гладью полотенца, прядет, вяжет теплые носки любимым внукам – их у нее, кстати, девять. На праздники в родительский дом съезжается вся семья. Недавно единственная жительница Триера отметила 75-летие, а в прошлом году в маленьком поселке устроили День малой деревни по случаю его 90-летия.

Фото cap.ru

? Музыкальный подарок к юбилею жительницы самого маленького поселка подготовили солисты Саланчикской фольклорной группы.

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ДА БУДЕТ СВЕТ!

ВУРНАРСКИЙ РАЙОН. На улицах райцентра станет светлее, обещают жителям поселка.

На замену ламп уличных фонарей на более практичные – светодиодные – из бюджета администрации Вурнарского городского поселения в 2017 году выделено 600 тысяч рублей. Замена принесет немалую выгоду, заверяют местные чиновники, так как у светодиодных светильников отличное энергосбережение: расходы на электроэнергию сокращаются более чем на 75-80 процентов. Да и освещенность дорожного полотна такими лампами гораздо ярче. Новые светильники уже были опробованы в прошлом году благодаря модернизации объектов уличного освещения на улицах К. Маркса и Советской. Вскоре такие лампы установят по улицам Ленина и Ашмарова.

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ПОРА СЛУЖИТЬ – ЗАКОНЧИЛАСЬ ОТСРОЧКА

МОРГАУШСКИЙ РАЙОН. Весенняя призывная кампания не за горами, так что призывников старшего возраста, которые ранее брали отсрочку, снова приглашают в военкомат.

209 молодых людей поставят на воинский учет уже в ближайшее время. В течение января, февраля и марта будущие защитники Родины будут проходить медицинский осмотр, психологи проверят моральную готовность ребят к службе. Юноши, обладающие полезной для армии специальностью, пройдут профессиональный отбор. Призывники примут участие в военно-патриотических и спортивных мероприятиях. И, наконец, будущим бойцам вручат удостоверения граждан, подлежащих призыву на военную службу.

Фото cap.ru

? Медкомиссия в комиссариате традиционно состоит из семи основных специалистов различных направлений: терапевт, хирург, невропатолог, психиатр, окулист, стоматолог, отоларинголог.

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