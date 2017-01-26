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Главное, Криминал, Право
Попали в дело

ПРИКРЫЛСЯ БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНОЙ
Алатырский районный суд вынес приговор 22-летнему местному жителю, совершившему ДТП в нетрезвом виде.
Установлено, что молодой человек летней ночью 2015 года, управляя машиной в нетрезвом виде, нарушил правила дорожного движения и опрокинулся в кювет. Находившаяся в салоне беременная сожительница водителя от полученных тяжелых травм скончалась в реанимации.
Водитель в суде заявил, что лично он не причастен к ДТП, мол, за рулем машины находилась его сожительница. Однако показания свидетелей и результаты проведенных по делу многочисленных экспертиз позволили стороне обвинения доказать обратное, сообщает прокуратура республики. Суд приговорил молодого человека к трем годам и восьми месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, он также на три года лишен водительских прав.
***

ОТВЕТИТ ЗА ЛОЖНЫЙ ДОНОС
Безработный житель деревни Сине-Кинчеры Урмарского района обвинил инспектора ГАИ в получении взятки, сообщает СУ СКР по Чувашии.
Об этом он в августе прошлого года написал заявление в полицию. Дескать, передал гаишнику полторы тысячи рублей и бутылку водки. Однако выяснилось, что мужчина выдумал эту историю. В ходе следствия он признался, что написал заведомо ложный донос, потому что был зол на инспектора ГАИ, который привлек его к административной ответственности за управление мопедом в нетрезвом виде, техника была эвакуирована на специализированную стоянку. Сейчас сельский «мститель» ждет суда, дело уже там.
***

ЧП НА МОСТУ
Завершено расследование уголовного дела в отношении начальника участка подрядной организации, обвиняемого в нарушении правил охраны труда при реконструкции Московского моста в Чебоксарах.
По версии следствия, в августе прошлого года во время реконструкции моста он не обеспечил на участке защитные ограждения. В результате 49-летний работник при выполнении монтажа и раскрепления опалубки на одной из опор моста сорвался с высоты около 11 метров и получил тяжелую травму головного мозга. Уголовное дело направлено в суд, сообщили в СУ СКР по Чувашии.
***

ПРИСТАВ И ГЛАВБУХ НЕ ПОЛАДИЛИ
За незаконное предложение взятки в интересах юридического лица суд оштрафовал жилищно-строительную компанию «Стандарт» на 500 тыс. рублей.
Как сообщает прокуратура республики, главный бухгалтер этой компании предложила судебному приставу-исполнителю за вознаграждение (денежный конвертик) отменить наложенное в рамках исполнительного производства инкассовое поручение по расчетному счету ЖСК, на который должны были поступить деньги.
Однако пристав отказался от взятки и, строго блюдя требования антикоррупционного законодательства, сообщил о предложении главбуха вышестоящему руководству, которое незамедлительно поставило в известность о негативном событии прокуратуру Ленинского района.
По материалам прокурорской проверки и было возбуждено административное производство со штрафным финалом для ЖСК. Постановление суда пока не вступило в законную силу.
Кроме того, материалы проверки направлены в органы предварительного расследования для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту покушения представителями «Стандарта» на дачу взятки судебному приставу-исполнителю.
Следует отметить, что в прошлом году по фактам предложений незаконного вознаграждения в интересах юридических лиц по постановлениям прокурора Ленинского района к административной ответственности в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей привлечено три юридических лица (предприятия торговли). В отношении еще одной организации административный материал рассматривается в суде.
***

ХРАНИЛ ДОМА КОНОПЛЮ
В Алатыре перед судом предстанет бывший сотрудник исправительной колонии, обвиняемый в незаконном хранении наркотического средства.
По материалам уголовного дела, в сентябре прошлого года он собрал недалеко от дома дикорастущую коноплю (марихуана) и хранил ее у себя без цели сбыта для личного потребления. Полицейские изъяли у фигуранта 49 граммов наркотика, на тот момент это был значительный размер. Дело направлено в суд, сообщили в СУ СКР по Чувашии.

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Метки: Главное, Криминал, Право, .

26.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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