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Главное, Культура
В Ижевске требует реставрации работа чувашского мастера

ПАННО СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА

Интернет-газета День.org опубликовала статью об ужасающем состоянии настенных панно, созданных еще при советской власти в Ижевске. Среди монументального наследия, рискующего навсегда «сползти» из городского пространства, и работа чувашского художника Праски Витти, первое панно мастера, сделанное им после окончания Ленинградского высшего художественно-промышленного училища имени В.И. Мухиной.
«Это история целых поколений, – говорит ижевский монументалист Станислав Медведев, – вопрос о реставрации панно в городе назрел давно. Если не принять меры для их восстановления прямо сейчас, они вконец разрушатся под натиском погоды».
Композицию Праски Витти (Виталия Петрова) на здании бывшего Главпочтамта, а теперь Ростелекома «Телеграф на службе человека», которой уже почти полвека, журналист называет «практически символом пересечения улиц Советской и Карла Маркса». В 2000-х годах новые владельцы едва не стерли его, но к счастью, панно уцелело. Автор не раз пытался найти деньги на его реставрацию, но безрезультатно. Хотя варианты восстановления настенной живописи, как показывает опыт других городов, существуют.
Вот что рассказывает о своей первой работе сам Виталий Петрович.
«Я получил этот заказ через Ленинградский Союз художников, едва закрыв за собой дверь родного института. Причем, эскиз панно надо было сделать к утру – так много было тогда заказов на такие работы. Мне дали чертежи, наутро без разговоров приняли эскиз, и я полетел в Ижевск. Работники Главпочтамта встретили меня радостно, им надоело, что на здание все время вывешивают разные плакаты, и нравилось, что с появлением панно больше никто не посмеет этого делать. Мне дали хорошего мастера, который за сутки построил леса, бригаду штукатуров из красивых девушек, привезли земельные краски двух цветов – светлой и красной охры, и мы начали работать на площади 120 квадратных метров. Это не так легко, цемент застывает через 4 часа! Кстати, краска эта так хороша, что не выцвела до сих пор. Мой друг, художник Станислав Медведев, который в свое время принес в Ижевск монументальное искусство как таковое, ратует за сохранение этих советских раритетов, как знака времени. На моем панно, например, изображен связист, который на связи с космонавтом. Моя задача на тот момент состояла в том, чтобы сделать необычную композицию. И, конечно, хорошо бы сохранить этот знак времени. Если бы нашлись средства, я бы мог панно и улучшить, там отпал один кусок композиции. А в целом рабочие того времени так хорошо сработали, что вместо отмерянного гарантийного десятилетия работа держится уже почти пятьдесят лет».

? Панно «Телеграф на службе человека» на здании Главпочтамта Ижевска конца 1960-х.

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Метки: Главное, Культура, .

26.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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