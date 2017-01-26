Для личной коллекции

МИНИСТР ВЫБРАЛ КАРТИНУ ПО ВКУСУ

Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Константин Яковлев стал застрельщиком такой формы поддержки местных художников, как приобретение их произведений в собственную коллекцию.

Министр посетил творческую мастерскую народного художника Чувашской Республики Раисы Терюкаловой, ознакомился с ее работами, поинтересовался у хозяйки мастерской условиями работы и выбрал картину для своей частной коллекции, которую приобрел на личные средства.

К сожалению, такие публичные жесты у нас в республике чиновники, в том числе и культурного ведомства, делают нечасто. Хотя в других регионах руководители подают пример такой поддержки и собирания коллекций из работ местных авторов, которые затем чаще всего передают музеям или школам искусств.

Константин Яковлев, приобретая картину, отметил, что произведение Раисы Фоминичны займет достойное место в его личной коллекции.

К слову, Раиса Терюкалова, выпускница Ленинградского высшего художественно-промышленного училища имени В.И. Мухиной, в свое время возглавляла художественную мастерскую ЧХБК. По ее эскизам были созданы мебельно-декоративные ткани, получившие высокую оценку на всесоюзных и международных выставках. С ее именем связано появление в республике авторского гобелена ручной работы.

Фото cap.ru

? В коллекции Константина Яковлева уже есть полотна заслуженных художников Чувашии, Татарстана и Башкортостана.