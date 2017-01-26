Несуществующие глаголы, которые зачем-то продолжают использовать

Уж так получается, что у пишущих и говорящих на русском языке людей два больных места: запятые и глаголы. Мы собрали для вас семь форм глаголов, которые на самом деле не существуют, но их все равно активно употребляют.

Правильно: он придет

Начнем сразу с большой вселенской путаницы: с глагола «идти», у которого в некоторых производных неожиданно появляется буква «Й», а если точнее – в форме будущего времени глагола «прийти» (на всякий случай напомним и о «пойти»). Проблемы в нашем примере две.

Некоторые усердно пишут «придти», потому что хорошо помнят «идти», а это все же разные формы глаголов, и их нужно различать.

А другие будто бы что-то слышали о букве «Й» в этом слове и начинают везде ее вставлять: прийдешь, прийдет, прийдем. На самом деле «Й» существует только в инфинитиве, то есть в начальной форме слова – «прийти». Поэтому правильный вариант: «прийти», но «придет».

Правильно: я одержу победу / смогу победить

Про «побежду» и «победю», подозреваем, все знают. Таких слов не существует. Иногда в разговоре машинально можно допустить эту нелепую ошибку, а потом судорожно перебирать подходящие варианты в попытке найти верный.

Если вы хотите сказать, что сможете победить в нелегком противостоянии, то корректно будет «Я одержу победу», «Я смогу победить» или «Я сумею победить».

Уж простите, других, более коротких вариантов в русском языке не придумали.

Правильно: я смогу убедить

Возможно, вы догадывались, что не только глагол «победить» обделен формой будущего времени в первом лице единственного числа. К подобным отнесем: убедить (и убедиться), ощутить, чудить, очутиться и так далее. Розенталь называет такие глаголы «недостаточными», то есть теми, что ограничены в образовании или употреблении личных форм. Для того чтобы сказать о себе в будущей форме, с этими глаголами стоит использовать так называемые описательные конструкции: «я хочу сам убедиться», «смогу убедить», «не буду чудить», «одержу победу».

Так что запоминайте и будьте готовы к ответу в любой форме.

По материалам сайта мel.fm