Нарушения прикрывали… деньгами

В Чебоксарах возбуждено новое уголовное дело в отношении бывшего руководителя республиканского общественного учреждения потребителей по подозрению в коммерческом подкупе.

По версии следствия, с октября 2014-го по январь 2015 года Наталия Степанова дважды получила незаконное вознаграждение от индивидуального предпринимателя, владельца магазинов в Цивильском районе. Там сотрудники указанной организации до этого в ходе проверок выявили нарушения правил торговли. За деньги Степанова обещала не обращаться в суд в защиту прав потребителей. Идет следствие.

Ранее фигурантка дела уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления, напоминает СУ СКР по Чувашии. В феврале прошлого года за мошенничество с использованием служебного положения и многоэпизодный коммерческий подкуп ее приговорили к реальному лишению свободы.

В 2013–2015 годах она по той же схеме получила незаконное денежное вознаграждение на общую сумму свыше 410 тыс. рублей. А еще похитила у потерпевших свыше 210 тыс. рублей, убеждая их в том, что деньги в счет уплаты штрафов за выявленные нарушения, а также в счет компенсации морального вреда и за различные юридические услуги необходимо передавать ей, хотя такими полномочиями не обладала.