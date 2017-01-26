Зимой так приятно поплавать…

По данным Минспорта Чувашии, свыше 160 тысяч человек воспользовались услугами спортсооружений в первый республиканский День здоровья и спорта-2017.
Проводился он в минувшую субботу, и все желающие в этот день могли бесплатно поплавать в бассейне, покататься на коньках под сводами крытых ледовых арен, посетить тренажерные и фитнес-залы. Наиболее востребованными ожидаемо оказались бассейны, их в разных городах и районах Чувашии посетили более 19 тысяч сторонников здорового образа жизни.
Если говорить о Чебоксарах, то здесь, как утверждают специалисты городского управления физкультуры, общее число участников Дня здоровья «зашкалило» за пять тысяч. Из них примерно 1600 человек приняли участие в сеансах массового катания на крытых и открытых катках столицы республики. Другое интересное событие, физкультурно-оздоровительные соревнования по фитнес-аэробике, проходило в республиканском центре маунтинбайка. В нем приняли участие 65 команд из 10 городов и районов.
В деревне Москакасы Моргаушского района в субботу открылась освещенная трехкилометровая лыжная трасса, и на ней уже прошли первые соревнования. В спорткомплексе села Красноармейское организовали волейбольный турнир команд ветеранов четырех районов республики. В Алатырском районе, Ядрине и Канаше в честь Дня здоровья и спорта школьники и все желающие сдавали нормы ГТО. А в самом Алатыре, на трассе в Липовом овраге, состоялись состязания лыжников в зачет городской Спартакиады среди трудовых коллективов.
Фото cap.ru
? Занятия детей плаванием способствуют профилактике простуды.
? А ходьба на лыжах является отличной тренировкой для сердца.
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