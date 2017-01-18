Главное, Политика В интересах детей РОСТ РОЖДАЕМОСТИ – НЕ ПОВОД УМЕНЬШИТЬ ПОМОЩЬ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ 16 января в Москве Глава Чувашии встретился с уполномоченным при Президенте России по правам ребенка Анной Кузнецовой. Михаил Игнатьев сообщил о лидирующих позициях республики по наиболее низкому показателю младенческой смертности, увеличению количества многодетных семей. Подробно остановился на вопросах поддержки материнства и детства.

Глава Чувашии обратил внимание на то, что один из самых высоких по стране коэффициентов рождаемости (в Чувашии по итогам 2015 года он составил 1,9, в среднем по России – 1,7) стал причиной исключения республики из программы по софинансированию обязательств, возникших в связи с назначением ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка или последующих детей.

«В Чувашии за последние три года количество многодетных семей увеличилось на 27 процентов. Считаю целесообразным пересмотреть критерии отбора субъектов для софинансирования. Мы нашли понимание в этом вопросе у заместителя председателя Правительства России Ольги Голодец, нас поддерживает Министерство труда. Уверен, совместными усилиями мы добьемся принятия положительного решения в интересах многодетных семей», – отметил Глава Чувашии.

Анна Кузнецова высоко оценила инициативу руководителя региона Михаила Игнатьева о проведении в Чувашии Года Матери и Отца. Она считает, что ключевыми показателями эффективности работы в регионе, помимо увеличения количества многодетных семей, является снижение числа разводов. По итогам 11 месяцев 2016 года в ПФО Чувашская Республика с коэффициентом 3,3 на 1000 человек населения делит первое место с Республикой Мордовия по наименьшему количеству разводов, а среди всех субъектов России Чувашия занимает девятое место по данному показателю. Анна Кузнецова также отметила позитивную динамику снижения числа абортов в Чувашии. «Очень важно, что женщины выбирают жизнь», – сказала она.

На встрече обсуждался вопрос о детском омбудсмене Чувашской Республики. Михаил Игнатьев сообщил, что все необходимые нормативные акты в этом отношении уже приняты. Совместно с уполномоченным при Президенте по правам ребенка будет подобрана кандидатура для замещения этой должности, сообщает пресс­служба Администрации Главы Чувашии.

Метки: Политика, Демография, Михаил Игнатьев.



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