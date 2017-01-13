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    Права остались, а размер не изменился

    Возможность вступить в программу «Материнский капитал», размер которого в нынешнем году остался на уровне 453 тысяч рублей, сохранится у российских семей еще в течение двух лет.
    Напомним, программа материнского капитала действует в стране с 2007 года. Право на него имеют семьи, в которых второй либо последующий ребенок родился или был усыновлен не позднее 31 декабря 2018 года. При этом получение сертификата и распоряжение средствами временем не ограничены.
    За десять лет действия программа зарекомендовала себя как весомая государственная поддержка семей с детьми. По данным республиканского отделения ПФР, только за прошедший год за счет средств «капитала» семьям Чувашии поступило 3,7 млрд. рублей.
    Значительной помощью стали единовременные выплаты. При этом в 2016 году Пенсионный фонд выплачивал их дважды: в первом квартале – в размере 20 тыс. рублей, во втором полугодии – в размере 25 тыс. рублей. Как рассказали в пресс-службе отделения, всего за год было принято 19 тыс. заявлений на сумму 450 млн. рублей. Кстати, большинство из них в электронном виде через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР.
    Самым востребованным направлением использования «маминых» денег в республике по-прежнему является улучшение жилищных условий. Так, за прошедший год свои жилищные условия с помощью средств капитала улучшили 8 тыс. семей. Более 600 семей оплатили обучение старших детей и содержание малышей в садиках.
    С 2016 года появилось новое направление использования средств материнского капитала – приобретение товаров и оплата услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Однако республиканские семьи воспользоваться этим направлением, как и увеличением накопительной пенсии матери, пока не спешат…

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    Метки: Главное, .

    13.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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