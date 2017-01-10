Главное Пить, курить и ездить станет дороже Из-за повышения акцизов в наступившем году подорожают вина и шампанское, за исключением напитков отечественного производства. Правда, акциз на российское игристое тоже хоть на один рубль за литр, да вырастет. А на импортное – ощутимо, с 26 до 36 рублей, так трактует Налоговый кодекс. На вина акциз увеличивается вдвое, с 9 до 18 рублей за литр.

Акцизная составляющая поднимет цену и на сигареты. В прошлом году доля акциза в цене пачки равнялась 36 проц., в нынешнем – 40 проц. В результате средняя цена пачки сигарет в наступившем году составит около ста рублей, сообщает «Российская газета». В 2,5 раза поднимутся акцизы на все виды табака, кроме того, электронные сигареты с нынешнего года также объявлены подакцизным товаром. Что касается автомобильного горючего, то акцизный сбор существенно, на 28 проц., увеличен пока только на дизельное топливо. Коллаж «СЧ»

? С новыми акцизами – к здоровому образу жизни.

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